Nach Scheidungsdrama: Natalie Portman dankt ihren Freunden

Die vergangenen Monate dürften für Natalie Portman (43) wohl nicht die leichtesten gewesen sein. Die Schauspielerin trennte sich nach elf Ehejahren von ihrem Mann Benjamin Millepied (46) – angeblich soll er ihr untreu gewesen sein. Doch diese schwere Zeit will sie nun endlich hinter sich lassen und nach vorne blicken. Zu ihrem Geburtstag schwärmt sie deshalb von denen, die sie am meisten unterstützt haben: ihren liebsten Freunden! "Dieses Jahr, an meinem Geburtstag, möchte ich meine Dankbarkeit für meine Freunde aussprechen, die mich immer wieder aufrichten", freut sich die "Black Swan"-Darstellerin auf Instagram.

Passend zu dieser lieben Botschaft teilt die Star Wars-Bekanntheit eine Reihe von Schnappschüssen, die sie mit ihrem Freundeskreis zeigen. Die Fotos zeigen eine strahlende Natalie und zahlreiche weitere Personen, zumeist in Paris, wo die zweifache Mutter seit rund zehn Jahren wohnt. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag häufen sich Glückwünsche von Fans und Freunden. "Ich wünsche dir den besten Geburtstag überhaupt", schreibt ein User. Auch Kolleginnen wie Isla Fisher (48) melden sich zu Wort. "Ports, ich liebe dich. Happy Birthday, ich bin so dankbar, dass du geboren wurdest", kommentiert die Schauspielerin, die sich ebenfalls kürzlich von ihrem Ehemann Sacha Baron Cohen (52) trennte.

Aus ihrer Trennung machte die Schönheit lange ein Geheimnis. Nachdem im Juni 2023 die ersten Gerüchte und Spekulationen aufgekommen waren, schwieg sie zunächst eisern. Im Februar wurde Natalie von Vanity Fair gefragt, was sie zu den Spekulationen zu sagen habe. "Es ist schrecklich und ich habe kein Verlangen, dazu beizutragen", erklärte sie. Wenige Wochen später wurde bekannt, dass die beiden klammheimlich die Scheidung vollzogen haben.

Instagram / natalieportman Natalie Portman und eine Freundin

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman bei einem Event im Oktober 2021

