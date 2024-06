Neues Nacktbild von Katja Krasavice berührte ihre Freundin

Katja Krasavice gewährt gern tiefe Einblicke! Die erfolgreiche Rapperin teilt immer wieder freizügige und laszive Fotos mit ihren Fans im Netz. Dabei lässt die YouTuberin auch gern mal alle Hüllen fallen. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich in ihrer Instagram-Story splitterfasernackt. Im Gespräch mit Promiflash erinnert sich die ehemalige DSDS-Jurorin nun jedoch gar nicht mehr an den provokanten Clip. Denn Freizügigkeit gehört bei der Autorin offenbar zur Tagesordnung. "Oh voll vergessen, dass ich da [in der Story] nackt war. Ja, das ist normal", macht Katja deutlich.

Im Interview mit Promiflash erinnert sich die Musikerin zudem an einen rührenden Moment. Nachdem Katja kürzlich ein weiteres Nacktbild im Netz teilte, habe ihr ihre beste Freundin ganz emotional geschrieben: "Es ist voll crazy, dich so nackt auf Instagram zu sehen und zu sehen, wie das normal für dich und alle anderen ist." Stolz soll die BFF der Rapperin beobachtet haben: "Keiner schreibt mehr was Böses unter deine Beiträge." In dem Moment habe auch Katja glücklich realisiert, dass auf ihrem Profil Nacktheit nicht mehr verurteilt, sondern als normal akzeptiert wird.

Auch in der Vergangenheit zeigte sich Katja stolz auf ihre Errungenschaften. "Ich bin froh, mittlerweile als Vorbild einer ganzen Generation an jungen Frauen gesehen zu werden, die sich dank mir nicht schämen, sich zu zeigen, wie sie wollen", hatte sie im vergangenen Jahr bei der "Woman of the Year"-Preisverleihung deutlich gemacht. Ihre Vorliebe zur Nacktheit hat Katja mittlerweile erfolgreich zum Beruf gemacht. Ihr OnlyFans-Account ist für die Sängerin eine lukrative Einkommensquelle, wie sie bei dem diesjährigen OMR-Festival verriet. "Seitdem ich diese Plattform habe, verdiene ich im Monat nicht unter sechsstellig", soll die 27-Jährige laut Berichten von Watson ausgeplaudert haben.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Sängerin

