Unter Tränen: Bruce Willis' Frau Emma spricht über Krankheit

Im Februar 2023 wurde bekannt, dass Bruce Willis (69) an Demenz erkrankt ist. Seine Familie kümmert sich seither rührend um den Schauspieler. In einer Instagram-Story bricht Bruce' Frau Emma Heming (45), mit der er seit 2009 verheiratet ist, nun in Tränen aus, als sie über die Krankheit ihres Liebsten spricht. Das Model möchte seiner Community über eine Einrichtung berichten, das Familien mit an Demenz erkrankten Angehörigen unter die Arme greift. "Ich kann nicht über Lorenzo's House sprechen, ohne emotional zu werden. Deren Mission ist so schön und spricht mich so tief an", verrät sie und fügt hinzu: "Es gibt viele Dinge, über die ich nicht sprechen kann, ohne emotional zu werden." Kurz darauf füllen sich ihre Augen mit Tränen und Emma muss eine kurze Verschnaufpause einlegen.

Die zweifache Mutter steht offen zu ihren Gefühlen und erklärt: "Wie Sie sehen können, bin ich emotional nicht stabil. Ich meine, ja, ich bin es. Aber dieses Thema bringt es zum Vorschein." Die 45-Jährige macht keinen Hehl daraus, wie nah ihr die Erkrankung von Bruce geht: "Es ist immer noch sehr schwierig für mich, damit umzugehen und darüber zu sprechen, aber ich tue es, wenn ich es kann. Wenn ich mich emotional stabil genug fühle, um es zu tun."

Emma und Bruce hatten sich 2007 kennengelernt und gaben sich rund zwei Jahre später das Jawort. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern. Aus seiner früheren Beziehung zu Demi Moore (61) hat der "Die Hard"-Star drei weitere Töchter. Auch seine Ex und die gemeinsamen Kinder kümmern sich rührend um den 69-Jährigen. Erst kürzlich gratulierte Demi dem Hollywoodstar via Instagram zum Geburtstag und teilte einen Schnappschuss, der die beiden im liebevollen Umgang miteinander zeigt. "Herzlichen Glückwunsch, BW! Wir lieben dich und sind so dankbar, dich zu haben", kommentierte die Schauspielerin den Post.

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming Willis, Model

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore, im März 2024

