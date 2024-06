"Kurz vorm Platzen": Justine Dippls Baby lässt sich Zeit!

Justine Dippl erwartet aktuell ihr zweites Kind. Nachdem es im Netz still um die Schwangere geworden war, munkelten Fans, dass ihr Baby bereits auf der Welt sei. Die Influencerin meldet sich nun in ihrer Story auf Instagram und stellt klar: "Er ist immer noch nicht da. Er ist immer noch im Bauch!" Aktuell wartet sie also noch immer auf ihren Nachwuchs. "Ich bin hier auch kurz vorm Platzen!", lacht die Reality-TV-Darstellerin und merkt an: "Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Sobald der kleine Mann da ist, geben wir euch Bescheid!"

Für ihr Schweigen auf Social Media hat die Schwangere eine einfache Erklärung parat. "Wir haben umgebaut. Wir haben das Kinderzimmer gemacht, und so weiter", erklärt Justine ihre Abwesenheit im Netz. Momentan will sie vor allem Zeit mit ihren Liebsten genießen. "Ich habe auch gerade keinen Kopf mehr für etwas anderes außer die Familie und den Kleinen", äußert sich die Ex-Frau von Joey Heindle (31).

Die freudige Nachricht von ihrem Babyglück enthüllten Justine und ihr Mann Arben Zekic im vergangenen Jahr beim Das Sommerhaus der Stars-Wiedersehen gegenüber Frauke Ludowig (60). Während der Sendung präsentierte die ehemalige Miss Norddeutschland bereits ihren wachsenden Bauch. Außerdem plauderte die TV-Bekanntheit eine weitere Neuigkeit aus: Sie und ihr Partner gaben sich das Jawort.

Justine Dippl, Reality-TV-Bekanntheit

Justine Dippl und Arben Zekic, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

