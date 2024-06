Mitten in Show: Bad Bunny bleibt an seiner Tänzerin hängen

Das war wohl nicht so geplant! Bad Bunny (30) erlebte während seiner vergangenen Show in Puerto Rico eine peinliche Situation. In einem Video auf TikTok sieht man den Rapper mit einer seiner Tänzerinnen performen, die sich vor ihm umdreht und mit dem Rücken zu ihm tanzt – bis er mit seiner Hose an ihrer Strumpfhose festhängen bleibt. Die Situation sieht ziemlich unanständig aus, doch schließlich können die beiden sich voneinander befreien.

Der 30-Jährige spielte die Situation herunter, lacht und rennt schnell von der Darstellerin weg. Professionell performt er seine Show weiter. Die Fans finden die Interaktion zwischen den beiden witzig und kommentieren fleißig im Netz den Vorfall. Einer von ihnen schreibt: "Er wollte sie nicht anfassen – was für ein Gentleman!" Und auch Anspielungen auf sein vermeintliches Comeback mit seiner Ex Kendall Jenner (28) werden hier laut, ein User kommentiert: "Was Kendall wohl dazu sagt?"

In den vergangenen Wochen wird der Rapper immer wieder mit seiner Ex-Freundin Kendall gesehen. Im März 2023 fingen die beiden sich an, sich zu daten – im Dezember dann die Trennung. Doch die Gerüchteküche um ein mögliches Comeback brodelt – ein Insider bestätigt gegenüber People, dass sich das einstige Paar tatsächlich wieder zusammengerauft haben soll! "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen", erklärt der Tippgeber und fügt hinzu: "Es gab nie ein Drama bei ihrer Trennung und sie haben sich gegenseitig vermisst."

Getty Images Bad Bunny, Rapper

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

