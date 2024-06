Rache? Dr. Sindsen klatscht Jörg Hansen Torte ins Gesicht!

Seit Monaten liefern sich Eric Sindermann (35) und Jörg Hansen einen regelrechten Schlagabtausch. Im Februar ging das ganze sogar so weit, dass der "Stranger Sins"-Star den 35-Jährigen auf seiner Fashionshow mit einer Torte bewarf. Dafür rächt sich der Reality-TV-Star nun. Auf Instagram postet Dr. Sindsen ein Video von der Pressekonferenz des bevorstehenden Boxkampfes zwischen ihm und dem Schauspieler. Dort klatschen die Musiker Bierbrudis Jörg einen Kuchen ins Gesicht. "Das war die Rache für meine Fashionshow. Danke für die Hilfe, Bierbrudis. Ihr seid echt die Besten und habt Jörg mal gezeigt, wie es ist, eine Torte ins Gesicht zu bekommen. Ich schulde euch was", schreibt Eric zu dem Beitrag.

Doch es bleibt nicht nur bei der Torte. Die Bierbrudis bewerfen Jörg anschließend noch mit Federn. Während Eric seine Racheaktion lustig findet, scheinen seine Follower davon nicht so begeistert zu sein. Es wirkt so, als wären diese von dem anhaltenden Streit der beiden TV-Gesichter genervt. Viele denken sogar, dass das alles inszeniert sei. "Und nochmals ein Video von der unnötigen gestellten Pressekonferenz. Unglaublich, dass es noch Leute gibt, die dich für voll nehmen", schreibt beispielsweise eine Person. Eine andere kommentiert: "Ach Jungs, ihr hättet das im Ring klären können wie Männer. Das hier ist echt kein schönes Vorbild für eure Kinder. Sorry, das war einfach unnötig und peinlich."

Doch warum können sich Eric und sein Gegner eigentlich nicht leiden? Grund dafür ist Jörgs Frau Desiree Hansen. Nachdem sie und ihr Ehemann bei "Stranger Sins" teilgenommen hatten, trennten sie sich kurz darauf. In dieser Zeit kam Desiree mit dem Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer zusammen – die Beziehung ging jedoch ziemlich schnell in die Brüche. Im März fanden Jörg und die Influencerin wieder zusammen.

ActionPress Desiree Hansen und Eric Sindermann

Instagram / joerg.hansen.official Jörg und Desiree Hansen

Wie findet ihr Eric seine Racheaktion? Gerechtfertigt, schließlich hat Jörg angefangen. Oh man, das ist einfach nur peinlich. Ergebnis anzeigen



