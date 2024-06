Seltener Auftritt: Königin Camilla strahlt mit Sohn Tom!

Ein sehr seltener Anblick: Königin Camilla (76) besucht ein Event mit ihrem Sohn Tom Parker Bowles (49). Am Samstag fand in London das The-Queens-Reading-Room-Literaturfestival statt – eine Veranstaltung des Buchclubs der Königin, bei der Autoren und Musiker zu sehen waren. Die Frau von König Charles (75) saß neben ihrem Sohn auf der Zuschauertribüne und hatte den Fotos nach zu urteilen ziemlich viel Spaß. Breit grinsend verfolgte das Mutter-Sohn-Duo das Spektakel. Anschließend trafen sie noch einige der geladenen Schriftsteller, Fans und Sprecher.

Seit die 76-jährige Königin ist, hat sie einen noch volleren Terminkalender – Zeit für ihre zwei Kinder aus erster Ehe bleibt da kaum. Nur selten sieht man sie mit Tom oder ihrer Tochter Laura Lopes (46) in der Öffentlichkeit. Der Kochbuchautor und die Kunstkuratorin bekamen bei der Krönung ihrer Mutter auch keinen Titel und werden von der Polizei nicht gesondert geschützt. Das ist für die beiden aber auch kein Problem, erklärte ein Royal-Experte gegenüber Page Six: "Sie sind beide relativ unauffällig, wenn man ihre [royalen] Verhältnisse bedenkt, und so mögen sie es auch. Sie schätzen ihre Privatsphäre."

Mit der Royal Family versteht sich Tom gut – zwischen ihm und seinem Stiefbruder Prinz Harry (39) ist das Verhältnis aber womöglich etwas angespannt. Der Grund: Der zweite Sohn von Charles hat sich in seiner Biografie "Reserve" negativ zu Camilla geäußert. Sie sei ein "Bösewicht" und habe den Regenten nur aus Strategie geheiratet. Zu den Vorwürfen bezog Tom in dem Podcast "The News Agents" Stellung. "Es ist mir egal, was andere Leute sagen, aber das war kein Spiel", stellte er klar und fügte hinzu: "Sie hat einfach den Menschen geheiratet, den sie liebt. Das ist alles."

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und Laura Lopes im September 2009

Getty Images Tom Parker Bowles, 2010

