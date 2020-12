Bei dieser Nachricht dürften Fans von "Sister Act" wohl lauthals "Hallelujah" rufen! Die Rolle der Deloris van Cartier in der US-amerikanischen Filmkomödie aus dem Jahr 1992 war einer der Karrierehöhepunkte für die Schauspielerin Whoopi Goldberg (65). Nach dem großen Erfolg des ersten Streifens, der Fortsetzung und des gleichnamigen Musicals können sich Gospel-Liebhaber nun auf noch mehr "Sister Act"-Material freuen. Denn jetzt wurde bestätigt: "Sister Act" geht in die dritte Runde – und Whoopi ist wieder mit von der Partie!

"Sister Act 3" soll auf der Video-on-Demand-Plattform Disney+ Premiere feiern. Das bestätigte nun People zufolge Sean Bailey, der Präsident der Walt Disney Studios, in einer Pressekonferenz auf dem Disney Investor Day. Whoopi werde in der Fortsetzung nicht nur als Schauspielerin antreten, sondern neben Tyler Perry (51) auch als Produzentin arbeiten, hieß es weiter.

Bereits im Oktober verriet Whoopi in der "Late Late Show" mit James Corden (42), dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der "Sister Act"-Cast sich wieder vereint. "Wir arbeiten fleißig daran, herauszufinden, wie wir die Crew wieder zusammenkriegen", erklärte die 65-Jährige. Die ersten beiden Filme zu drehen, sei einfach spaßig gewesen und habe sich gut angefühlt. "Es geht nur um Singen, das gut, schlecht oder ganz okay ist – und es geht um Nonnen. Was ist besser als das?", schwärmte die Komödiantin.

