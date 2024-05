Whoopi Goldberg verrät: Wann wird "Sister Act 3" erscheinen?

Bereits seit geraumer Zeit steht fest, dass es einen dritten Teil von "Sister Act" geben wird. Nun verrät die Hauptdarstellerin Whoopi Goldberg (68), wie es mit den Arbeiten an dem Projekt vorangeht. "[...] Es wird bald hier sein. Ich bin aufgeregt. Es ist Zeit dafür, weißt du, es ist Zeit", erzählt sie im Gespräch mit Entertainment Tonight. Allzu lange scheinen sich die Fans also nicht mehr gedulden zu müssen, bis sie Whoopi wieder als Deloris Van Cartier erleben können.

Das neue "Sister Act"-Projekt sei für Whoopi eine Art Herzensangelegenheit. "Weil wir lachen müssen, wissen Sie?", erklärt sie im Interview und fügt hinzu: "Ich weiß nicht, worauf wir uns einlassen, aber was auch immer es ist, ich werde viel lachen müssen... Ich denke, ich bin gut, wenn ich auch andere Menschen zum Lachen bringe." Worum es genau in der Fortsetzung gehen wird, ist bisher noch unter Verschluss. Fest steht jedoch: Whoopi wird nicht nur wieder in die Rolle der Deloris schlüpfen, sondern auch als Mitproduzentin am Film beteiligt sein.

"Sister Act" verschaffte Whoopi damals den großen Durchbruch in Hollywood. Kein Wunder also, dass sich die Schauspielerin nie ganz von ihrer Rolle trennen konnte. So hatte sie bereits 2009 in der Broadway-Musical-Version von der Komödie mitgespielt – damals hatte sie jedoch die Rolle der Mutter Oberin verkörpert. Erst 2019 stand sie dann als Deloris wieder kurzzeitig auf der Bühne. "Ja, ich spiele Deloris Van Cartier in 'Sister Act: Das Musical'. Die Original-Deloris ist zurück", ließ sie ihre Fans damals via X wissen.

MEGA Whoopi Goldberg im Film "Sister Act"

Getty Images Whoopi Goldberg bei der Premiere vom "Sister Act"-Musical

