Travis verrät: Diese Kultserie ist Taylor Swifts Favorit!

Anscheinend haben auch Weltstars wie Taylor Swift (34) ihre Wohlfühlserien, auf die sie auch nach 20 Staffeln nicht verzichten können: In ihrem Fall ist es wohl Grey's Anatomy! Das soll ihr Partner Travis Kelce (34) gegenüber einem Darsteller des Serienklassikers verraten haben: Vor wenigen Tagen postete Anthony Hill ein gemeinsames Selfie mit dem NFL-Star auf Instagram. Dazu schrieb er: "Ich habe vielleicht oder vielleicht auch nicht die Bestätigung bekommen, dass Taylor Swift tatsächlich noch 'Grey's Anatomy' schaut." Allerdings müsse Taylor ihre Lieblingsserie ohne ihren Freund gucken. Der Footballspieler habe nämlich deutlich gemacht, dass er sie nicht mit ihr zusammen schaue.

Dafür tummeln sich in den Kommentaren genügend Swifties, die begeistert sind zu hören, dass die "Fortnight"-Interpretin ein Fan der Show ist: Kommentare wie "Vielen Dank, dass du uns Swifties diese wichtige Info besorgt hast" und "Ich liebe es, dass Tay 'Grey's Anatomy' schaut" fluten die Kommentarspalte. Manche Fans wünschen sich wohl, sie könnten direkt mit der Sängerin in Austausch über die Arztserie gehen: "Okay, aber das sind nicht genug Informationen. Mag sie Winston? Ist sie ein Fan von Mernick? Wie hat ihr Staffel 17 gefallen?" Dabei ist Taylors Leidenschaft für die Serie eigentlich schon lange kein Geheimnis mehr: Bereits im Jahr 2011 verriet die Beauty gegenüber Us Weekly, dass sie sogar ihr Haustier nach der Hauptdarstellerin benannt habe: "Ihr Name ist Meredith – Meredith Grey, weil sie eine graue Katze ist und weil ich 'Grey's Anatomy' liebe."

Dass die 34-Jährige ihre Hauskatze nach dem Seriencharakter benannt hat, ist sogar der Schauspielerin selbst nicht entgangen. Als Taylor vor ein paar Jahren ein Foto ihrer zerkratzten Beine teilte, für die Katze Meredith verantwortlich war, meldete sich Ellen Pompeo (54) höchstpersönlich zu Wort und kommentierte Taylors Beitrag auf Instagram: "Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil meine Namensvetterin dir das angetan hat, aber als deine Ärztin rate ich dir, die Wunde immer schön sauber zu halten. Liebe Grüße, die echte Dr. Grey."

