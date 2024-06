Wie sieht Rafi Rachek und Sam Dylans Wohnsituation aus?

Anfang des Jahres verkündeten Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) ihr Liebescomeback und sprachen schon damals darüber, irgendwann zusammenzuziehen. Doch wie sieht es jetzt, ein halbes Jahr später, bei den beiden TV-Bekanntheiten aus? "Es ist gerade ein bisschen schwierig", gesteht Rafi auf der Bertelsmann-Party gegenüber Promiflash. Er sei derzeit aufgrund seines Berufs als Sanitäter an Düsseldorf gebunden, während Sam in Köln wohnt. "Ich habe die Wohnung übernommen, in die wir vor fast drei Jahren zusammen gezogen sind und da wohne ich jetzt, und wir wollen auch wieder zusammenziehen", erklärt Sam und fügt hinzu: "Aber jeder braucht auch sein eigenes Zimmer, weil Rafi dreht ja durch, der ist ja so ein Ordnungsfanatiker."

Im Gegensatz zu Rafi sei Sam "extrem chaotisch und unordentlich", wie der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat schildert: "Da hat es in der Vergangenheit schon gekracht. In der neuen Wohnung muss wesentlich mehr Platz sein." Und für die haben sie auch schon ganz spezielle Vorstellungen: Neben zwei Badezimmern brauche das Paar außerdem zwei Schlafzimmer. "Wenn es mal wieder kracht, dass der andere da schlafen kann und so. Also, das ist ja ganz klar", stellt Sam gegenüber Promiflash klar.

Das zweite Schlafzimmer ist nur für den Notfall, denn wie der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer deutlich macht, können die beiden zwar nicht mit, aber auch nicht ohne einander – daher habe sie der Sommerhaus-Fluch auch nicht getroffen. "Bei uns kracht es einfach auch mal, aber im Gegensatz zu anderen Paaren können wir nach zehn Minuten wieder miteinander knutschen. Und die anderen steigern sich da so rein und nehmen sich auseinander", führt Sam im Gespräch mit Promiflash weiter aus. Obwohl die beiden zusammenhalten, sei ihre Zeit in Bocholt trotzdem hart gewesen. "Es waren heftige drei Wochen und wir sind froh, dass wir wieder im normalen Leben sind und nicht mehr mit so vielen Psychos eingesperrt sind", berichtet der 33-Jährige.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

