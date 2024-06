"Harte Zeit": So geht es Sam Dylan und Rafi nach Sommerhaus

Haben Rafi Rachek (34) und Sam Dylan (33) ihre Zeit in Bocholt gut überstanden? In den vergangenen Wochen standen die beiden TV-Bekanntheiten für Das Sommerhaus der Stars vor der Kamera. Auf der Bertelsmann Party verraten sie nun gegenüber Promiflash, wie sie sich nach dem Dreh fühlen. "Uns geht es gut. Wir sind tatsächlich ein bisschen k.o. und wir haben Schlafmangel", erklärt Sam und fügt hinzu: "Es waren heftige drei Wochen und wir sind froh, dass wir wieder im normalen Leben sind und nicht mehr mit so vielen Psychos eingesperrt sind. Es war eine harte Zeit."

Ihre Liebe habe der stressigen Zeit aber standgehalten. "Bislang hat uns der Sommerhaus-Fluch noch nicht getroffen. Ich hatte wirklich Angst, als wir reingegangen sind", plaudert Sam weiter im Promiflash-Interview aus. Er habe damit gerechnet, dass ihre Beziehung an der Herausforderung zerbrechen wird: "Ich wusste nicht, was passiert und ich habe auch gedacht, nach zwei Tagen sind wir da schon getrennt und ziehen sowieso aus." Schlussendlich haben sie den absoluten Härtetest auf dem Bocholter Bauernhof aber gut überstanden.

Erst im Januar machten der Ex-Bachelorette-Boy und der ehemalige Prince Charming-Kandidat öffentlich, dass sie ihrer Partnerschaft eine neue Chance geben wollen. Dann ging es Schlag auf Schlag. Kurz nach der Bekanntgabe der süßen News verrieten Sam und Rafi, dass sie bereits nach einer gemeinsamen Wohnung suchen: "Wir behalten erst einmal unsere Wohnungen, aber wenn wir eine große neue Wohnung finden, ziehen wir zusammen. Das kann in drei Monaten sein oder erst in einem Jahr. Da machen wir uns keinen Stress."

Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

