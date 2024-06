Es steht fest: Das sind die diesjährigen GNTM-Finalisten!

Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel neigt sich so langsam dem Ende zu. Bereits am kommenden Donnerstag ist der große Showdown und das Finale der TV-Show steht an. Aber welche Kandidaten haben denn nun noch die Chance auf den Titel? Schon beim Fotoshooting in dieser Woche konnten alle Teilnehmer Heidi Klum (51) von sich überzeugen. Trotzdem hat es für zwei Kandidaten schlussendlich nicht ausgereicht, sie müssen GNTM noch vor dem großen Finale verlassen: Frieder und Grace. "Es tut mir leid, ich habe heute leider kein Foto für dich und das bedeutet auch, dass du leider nicht im großen Finale stehst", leitet Heidi die Entscheidung ein und fügt hinzu: "Und das bist leider du, Grace." Die Finalisten sind somit: Jermaine, Linus, Lea, Xenia, Fabienne und das Zwillingsduo Luka und Julian.

Sowohl Frieder als auch Grace nehmen ihren Rauswurf allerdings mit Fassung. Zurück bei den anderen gibt Erstere dann aber doch sichtlich geknickt zu: "Ich hätte mir auf jeden Fall das Finale gewünscht." Sie gönne es ihren Mitstreitern aber dennoch. Auch Frieder nimmt von seiner GNTM-Reise nur positive Eindrücke mit. "Es war voll die geile Zeit und ich sehe es nicht negativ", berichtet er nach seinem Rauswurf und fügt hinzu: "Ich war dabei und hatte eine gute Zeit und das ist es, worauf es ankommt."

Zwei Kandidaten konnten das Topmodel und die Gastjuroren Elsa Hosk (35) und Yannik Zamboni allerdings total von sich überzeugen. "Du bist ein echtes Naturtalent", schwärmt Heidi in den höchsten Tönen von Lea. Die Mama von Leni Klum (20), Elsa und Yannik seien alle drei der Meinung, dass sie heute die beste Frau auf dem Laufsteg gewesen sei. Und auch Jermaine konnte die Jurymitglieder von sich überzeugen. "Auch heute hast du wieder abgeliefert. Du warst der Beste auf dem Laufsteg", lautet Heidis Urteil.

ProSieben/Michael de Boer Frieder Sell, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat

ProSieben/Michael de Boer Grace Zak, GNTM-Kandidatin 2024

