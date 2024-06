Krasses Shooting: GNTM-Kandidaten hängen aus Helikopter!

Bei Germany's Next Topmodel geht es diese Woche hoch hinaus! In einem Ganzkörperanzug gekleidet müssen die Teilnehmer der beliebten TV-Show bei einem Fotoshooting überzeugen – immerhin geht es heute um den Einzug ins Finale. Für die atemberaubenden Bilder ist Vijat Mohindra zuständig, der bereits mit Stars wie Miley Cyrus (31), Paris Hilton (43) oder natürlich Heidi Klum (51) zusammengearbeitet hat. Die Nachwuchsmodels haben für das perfekte Foto nur zwei Minuten Zeit. Für das Topmodel wird die Entscheidung, wer ins Finale einziehen darf, wohl mehr als schwer sein, denn alle ihre Schützlinge liefern zu ihrer vollsten Zufriedenheit ab!

Zwei der Kandidaten haben allerdings zu Beginn des Shootings ordentlich Muffensausen: Jermaine und Fabienne. Ersterer machte bereits in den vergangenen Wochen deutlich, dass er großen Respekt vor Höhe habe. Trotz der Ängste hat Heidi nur positive Worte für die beiden übrig. Vor allem Xenia überzeugt die 51-Jährige mit ihrer Leistung. "Du warst so was von gut. Es war krass", lobt sie die Kandidatin und fügt begeistert hinzu: "Ich glaube, du hast kein einziges Mal nicht gelacht." Und tatsächlich: Keines der anderen Mädels kann Xenias Leistung toppen.

Heidi will ihre Nachwuchsmodels offenbar ordentlich testen! Denn schon das Shooting vor wenigen Wochen hatte es so richtig in sich. In schwindelerregender Höhe mussten die Teilnehmer über einen Catwalk schreiten, bei dem es links und rechts steil bergab ging. "Hier geht es 100 Meter in den Abgrund", erklärte die GNTM-Chefin zu Beginn und schob ein "Ich will jetzt dann auch wirklich wissen, wer es wirklich will" hinterher.

