Robert De Niro und Freundin Tiffany turteln auf Promi-Party

Robert De Niro (80) und seine Partnerin Tiffany Chen gehen bereits seit 2021 gemeinsam durchs Leben. Obwohl die beiden seither nur wenig Einblick in ihr gemeinsames Leben gewähren, zeigen sie sich hin und wieder zusammen auf öffentlichen Events – so wie auch jetzt wieder: Mehrere Bilder zeigen, wie das Paar Hand in Hand zu einer Promi-Party im Rahmen des diesjährigen Tribeca Film Festivals in Manhattan erscheint. Das Grinsen in ihren Gesichtern macht deutlich, wie verliebt sie ineinander zu sein scheinen. Während der Schauspieler sich in einem schlichten schwarzen Anzug präsentiert, strahlt seine Liebste in einem eleganten schwarzen Seidenkleid.

Dass die beiden inzwischen ein Herz und eine Seele sind, soll nicht von Anfang an der Fall gewesen sein. Das zumindest plauderte die Partnerin des "Taxi Driver"-Darstellers vor einigen Monaten gegenüber "CBS Mornings" aus. Demnach sei es zwischen ihnen keineswegs Liebe auf den ersten Blick gewesen. "Als wir zusammengearbeitet haben, war es nur Arbeit", erklärte Tiffany damals und ergänzte, dass es einige Jahre später dann doch noch gefunkt haben soll. "Wir haben festgestellt: 'Oh, wir kommen gut miteinander aus und wir kommen wirklich, wirklich gut miteinander aus'", erinnerte sich die Kampfsportlehrerin.

Tiffany ist jedoch nicht der einzige wichtige Mensch in Roberts Leben. Inzwischen ist der Hollywood-Star siebenfacher Vater. Erst im vergangenen Jahr erblickte sein jüngster Nachwuchs das Licht der Welt. Zum ersten Ehrentag der kleinen Gia Virginia Chen-De Niro ließ er es sich deshalb nicht nehmen, sein Töchterchen gebührend zu feiern. Im Gespräch mit Entertainment Tonight kam der 80-Jährige dann sogar noch so richtig ins Schwärmen. "Nun, sie ist pure Lebensfreude. Es gibt nichts zu kritisieren, keine Probleme, einfach nichts. Sie ist so, wie sie ist, reine Glückseligkeit, um Himmels willen", ließ er die Öffentlichkeit an seinem privaten Glück teilhaben.

Anzeige Anzeige

ActionPress Robert De Niro und Tiffany Chen, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Robert und Tiffanys Looks? Ich finde, dass die beiden einfach umwerfend aussehen. Na ja, ich finde ihre Outfits jetzt nicht so besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de