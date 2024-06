So süß feierte Robert De Niro ersten Geburtstag von Baby Gia

Robert De Niro (80) ist im vergangenen Jahr erneut Vater geworden. Im April feierte Tochter Gia Virginia Chen-De Niro bereits ihren ersten Geburtstag. Gegenüber Entertainment Tonight verrät der Hollywoodstar: "Mit einem kleinen Kuchen, es war sehr süß!" Zudem kommt der Schauspieler ziemlich ins Schwärmen, was sein Baby betrifft und plaudert einige Details aus. "Nun, sie ist pure Lebensfreude. Es gibt nichts zu kritisieren, keine Probleme, einfach nichts. Sie ist so, wie sie ist, reine Glückseligkeit, um Himmels willen", verrät der Familienvater begeistert.

Bereits vor wenigen Wochen kam Robert in der Sendung "The View" mächtig in Plauderlaune. Dort machte der "Taxi Driver"-Darsteller deutlich, wie überglücklich er über seinen Nachwuchs ist. Gegenüber den Anwesenden behauptete der 80-Jährige entzückt: "Sie ist die Einzige, die mich liebt, ohne Bedingungen, ohne Kritik!" Was das Mädchen betrifft, habe er sogar einiges vor: Der Filmproduzent wolle ihr aufgrund ihrer Herkunft Chinesisch beibringen.

Robert enthüllte die freudige Nachricht über die Geburt der Einjährigen übrigens ganz nebenbei: Während eines Interviews mit ET Canada merkte er an: "Ich habe gerade ein Baby bekommen." Neben Gia hat der gebürtige US-Amerikaner sechs weitere Kinder von seinen Ex-Ehefrauen Grace Hightower (69) sowie Diahnne Abbott (79). Seine jüngste Tochter geht aus seiner aktuellen Beziehung mit Tiffany Chen hervor.

ActionPress Tiffany Chen mit Baby Gia im August 2023

Getty Images Tiffany Chen mit Robert De Niro, Schauspieler

