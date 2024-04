Übertrieben? Anna Maria Damm feiert Kaias ersten Geburtstag

Im April 2023 wurde Anna Maria Damm (28) zum zweiten Mal Mama: Gemeinsam mit ihrem Partner Julian durfte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Tochter Kaia auf der Welt begrüßen. Am Samstag durfte ihr Nesthäkchen bereits den ersten Geburtstag feiern – und dabei hat die Beauty keine Kosten und Mühen gescheut. "Wir hatten so eine tolle Feier mit unseren Familien und Freunden", schreibt Anna zu einer pompösen Bilderreihe auf Instagram und fügt hinzu: "Wir sind unglaublich dankbar, jeden Einzelnen in unserem Leben zu haben und dass alle Kaias neues Lebensjahr mit uns gefeiert haben."

Allerdings trifft die aufwendige Feierlichkeit nicht bei allen Fans auf Begeisterung. "Na viel Spaß, das nächstes Jahr zu toppen. Schade, dass Kinder nicht mehr bodenständig erzogen werden", "War das ein erster Geburtstag oder eine Hochzeit? Reizüberflutung", "Wirklich schön dekoriert, aber ich finde, die Geburtstagsfeier ist extrem übertrieben", lauten nur einige der kritischen Nachrichten in der Kommentarspalte. Eine Userin nimmt Anna aber auch in Schutz und findet: "Habt ihr voll schön gemacht. Der erste Geburtstag ist immer etwas ganz Besonderes und muss groß gefeiert feiert werden."

Ende 2023 machte Anna Maria eine turbulente Zeit durch: Ihr Nesthäkchen musste aufgrund von Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Kaia hat das RS-Virus. Sie atmet noch etwas schwer und kriegt deshalb ein bisschen Unterstützung mit der Sauerstoffbrille", erklärte die 28-Jährige im Netz. Nach drei Tagen durfte die zweifache Mama die Klinik mit ihrem Sprössling allerdings wieder verlassen.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tocher Kaia, Dezember 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Kaia

Was haltet ihr von der Geburtstagsfeier für Kaia? Ich finde es auch etwas too much... Ich finde, der erste Geburtstag ist nun mal etwas ganz Besonderes. Ergebnis anzeigen



