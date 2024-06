Zum Trump-Prozess: Stormy Daniels trug kugelsichere Weste!

Stormy Daniels (45) gewann den Schweigegeldprozess gegen Donald Trump (77). Doch die ehemalige Pornodarstellerin sei extrem nervös gewesen, als es darum ging, gegen den einstigen Präsidenten auszusagen. Ihr Anwalt, Clark Brewster, erzählt nun gegenüber CNN, dass die 45-Jährige beim Prozess in New York City sogar eine kugelsichere Weste getragen haben soll: "Sie war gelähmt vor Angst – nicht davor, in den Zeugenstand zu gehen oder ihre Geschichte zu erzählen, sondern davor, was irgendein Verrückter ihr etwas antun könnte. Und ich war auch besorgt darüber."

Clark ergänzt, dass sich das Model sogar in den Schlaf geweint habe: "Sie war besorgt über die Sicherheitsvorkehrungen bei der Einreise nach New York City." Infolgedessen soll Stormy jeden Tag eine kugelsichere Weste getragen haben, bis sie im Strafgericht in Lower Manhattan angekommen sei. Dort habe sie den Geschworenen schließlich geschildert, wie sie Donald kennengelernt habe – und wie es zwischen ihnen zum Sex gekommen sei.

Donald wurde in dem Prozess in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden. Es ist nicht der einzige Fall, wegen dem sich der 77-Jährige derzeit vor Gericht beweisen muss. Stormy hat deshalb klare Worte an dessen Frau Melania Trump (54). Die Klägerin meinte gegenüber Mirror: "Ich weiß nicht, was sie vereinbart haben oder nicht, aber Melania muss ihn verlassen. Nicht wegen dem, was er mit mir oder anderen Frauen gemacht hat, sondern weil er ein verurteilter Verbrecher ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania Trump, einstige First Lady der USA

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Stormy eine kugelsichere Weste trug? Ja, ich hätte an ihrer Stelle auch Angst gehabt! Nein, ich finde das schon ein wenig übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de