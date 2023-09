Erstes Kussfoto: Rami Malek und Emma Corrin turteln im Park

Damit ist Rami Maleks (42) neue Beziehung endgültig offiziell! Bis vor Kurzem war er noch mit Lucy Boynton (29) zusammen gewesen – doch noch bevor die Trennung der "Bohemian Rhapsody"-Darsteller durchsickerte, turtelte er schon mit Emma Corrin. Mehrere Augenzeugen berichteten immer wieder, die beiden beim Flirten und Knutschen beobachtet zu haben. Nun gibt es auch das erste süße Kussfoto von Rami und Emma!

Am Donnerstag spazierten die beiden Schauspieler gemütlich mit Emmas Hund durch einen Park in London, wie Bilder zeigen, die DailyMail vorliegen – und hatten offenbar keine Lust mehr, ihre Liebe zu verstecken! Immer wieder küssten sich Rami und Emma leidenschaftlich auf den Mund, umarmten sich und schienen sich auch bestens zu unterhalten. Für den entspannten Spaziergang wählte die beiden einen lässigen Look aus Jeans und Pullover. Irgendwann zogen sie auch ihre Schuhe aus und tollten barfuß mit dem Vierbeiner im Gras herum.

Mit dem Kuss dürfte also alles klar sein – bestätigt haben Emma und Rami ihre Beziehung aber noch nicht. "Rami ist sehr privat. [...] Er spricht nie über sein Liebesleben", hatte ein Insider erklärt. Mit seiner Ex-Freundin Lucy hatte sich der Hollywoodstar aber dennoch hin und wieder auf roten Teppichen gezeigt.

Getty Images Emma Corrin in Venedig, September 2023

Getty Images Rami Malek, Schauspieler

Getty Images Lucy Boynton und Rami Malek

