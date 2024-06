Cash Warren und Jessica Alba bezaubern auf dem roten Teppich

Cash Warren (45) und seine Liebste Jessica Alba (43) veranstalteten auf dem Red Carpet kurzerhand ein seltenes Familientreffen mit ihren Töchtern. Auf der Premiere des Action-Thrillers "Trigger Warning" präsentierte sich die Familie stylish wie eh und je. Der Filmproduzent zeigte sich in einem klassischen, dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd. Seine Frau gewährte den Fotografen da schon etwas tiefere Einblicke: Sie kleidete sich in einem Korsagen-Look! Untenrum trug sie eine schwarze, weite Hose, obenrum ein schwarzes Oberteil mit Spitzeneinsatz. Ihre langen, braunen Haare hingen leicht gewellt von ihrem Kopf herab.

Auch die Kinder von Cash und Jessica spazierten über den roten Teppich. Haven Garner Warren (12) zeigte sich ebenfalls in einer Korsage und kombinierte dazu einen schwarzen, wadenlangen Rock sowie schwarze Pumps und eine kleine Tasche. Ihre Schwester Honor Marie Warren (16) zeigte sich in einem grün-schwarz-karierten Kleid und ebenfalls dunklen High Heels. Die beiden Mädels begleiteten ihre Eltern wahrscheinlich, um vor allem Mama Jessica zu unterstützen – denn die 43-Jährige spielt in dem Netflix-Film die Hauptrolle.

Das Ehepaar ist insgesamt Eltern von drei Kindern. Neben den beiden Teenie-Töchtern gibt es noch Nesthäkchen Hayes (6). Bereits seit 2008 gehen die Schauspielerin und ihr Liebster gemeinsam durchs Leben. Erst vergangenen Monat feierten Cash und Jessica ihr 16. Ehejahr. Anlässlich dieses besonderen Ehrentages widmete die dreifache Mutter ihrem Mann rührende Zeilen unter einem Instagram-Beitrag: "Ich bin stolz auf uns, dass wir es so weit geschafft haben. Es gibt keine echten Regeln oder Anleitungen, die dich jemals darauf vorbereiten können, was es bedeutet, sich einer anderen Person zu verpflichten und für die Familie zu entscheiden."

Getty Images Haven Garner Warren, Jessica Alba und Honor Warren bei einer Netflix-Premiere

Instagram / jessicaalba Cash Warren und seine drei Kinder, 2017

