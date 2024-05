16 Ehejahre: Jessica Alba ist stolz auf sich und ihren Cash

Seit 20 Jahren gehen Jessica Alba (43) und Cash Warren (45) nun schon gemeinsam durchs Leben – und schon seit dem 19. Mai 2008, also mittlerweile seit 16 Jahren, dürfen sich die Schauspielerin und der Filmproduzent als Ehepaar betiteln. Anlässlich ihres gestrigen Hochzeitsjubiläums teilt die "Honey"-Berühmtheit gemeinsame Erinnerungsfotos und verfasst eine rührende Liebeserklärung: "Ich bin stolz auf uns, dass wir es so weit geschafft haben. Es gibt keine echten Regeln oder Anleitungen, die dich jemals darauf vorbereiten können, was es bedeutet, sich einer anderen Person zu verpflichten und für die Familie zu entscheiden." Trotz Höhen und Tiefen haben sie "immer wieder den Weg zueinandergefunden" und sich füreinander entschieden. "Ein Hoch auf uns, ich liebe dich", schließt sie ihre kleine Liebesbotschaft ab.

Kennengelernt hatten sie sich in den frühen 2000er-Jahren bei den Dreharbeiten von "Fantastic Four" – und Cash war von der Kalifornierin wohl ziemlich angetan. Wie Jessica einst im Interview mit Glamour UK verriet, habe er ihr einen Liebesbrief in Form eines Geldscheins zukommen lassen – als Anspielung auf seinen Vornamen Cash, der im Englischen auch als Synonym für Geld steht. "Ich mag dich wirklich, wirklich gern", habe auf diesem gestanden. "Wahre Geschichte, das hat er getan!", betonte Jessica. Anscheinend war sie von der süßen Geste ganz verzückt! Zu ihrer Hochzeit einige Jahre nach ihrem Kennenlernen sei das Paar wohl "durchgebrannt", als Jessica "im neunten Monat schwanger" war. Im Juni konnten sie ihre älteste Tochter auf der Welt willkommen heißen.

Mittlerweile hat das Ehepaar drei gemeinsame Kinder. Nach Honor im Jahr 2008 war im August 2011 ihre zweite Tochter Haven geboren worden. Rund sechs Jahre später kam ihr Sohn Hayes auf die Welt. Anfang April verbrachte die gesamte Familie einen Urlaub auf Hawaii. Auf Social Media ließ die 43-Jährige ihre Fans mit zahlreichen Fotos an der schönen Zeit teilhaben. Scheinbar hatten sie besonders viele Stunden bei aufregenden Ausflügen verbracht.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Filmproduzent Cash Warren

Instagram / jessicaalba Cash Warren und seine drei Kinder, 2017

