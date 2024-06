Céline Dion nahm vor ihrer Diagnose extreme Menge Valium!

Céline Dion (56) spricht über ihre erschütternden Erfahrungen im Umgang mit dem Stiff-Person-Syndrom. Ende 2022 machte sie die Diagnose öffentlich – doch zuvor hatte die Sängerin bereits jahrelang unter der unheilbaren Krankheit gelitten. In dem NBC-Special "Celine's Story" mit Hoda Kotb gibt sie zu, lebensbedrohliche Dosen des Beruhigungsmittels Valium eingenommen zu haben, um die Muskelkrämpfe und Schmerzen zu kontrollieren, die durch ihre bis dato unerkannte neurologische Erkrankung verursacht wurden. "Ich habe bis zu 90 Milligramm Valium pro Tag genommen", gesteht Céline in der Show und fügt hinzu, dass diese Menge tödlich sein kann. Nach der Diagnose hat sie sich dann während der Pandemie von den Medikamenten entwöhnt.

Die Erkrankung hat die Grammy-Gewinnerin seit 2020 von der Bühne ferngehalten – sie musste damals sogar ihre große Tournee absagen. "Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, auf der Bühne zu stehen", betont Céline in dem Interview und erklärt, wie schwer es für sie war, nicht aufzutreten. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen bleibt sie entschlossen, bald zurückzukehren und ihre Leidenschaft für die Musik wiederzubeleben: "Ich werde zurück auf die Bühne gehen, selbst wenn ich kriechen muss."

Céline hat in ihrer über 40-jährigen Karriere mehr als 250 Millionen Alben verkauft und zahlreiche Auszeichnungen, darunter fünf Grammys und zwei Oscars, gewonnen. Vor zwei Jahren berichtete die Sängerin dann unter Tränen erstmals von dem verheerenden Stiff-Person-Syndrom, das ihren Körper eingenommen hat. In einem bewegenden Instagram-Video erklärte sie damals: "Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, was manchmal zu Schwierigkeiten beim Gehen führt und mir nicht erlaubt, meine Stimmbänder zu benutzen, um wie gewohnt zu singen."

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Getty Images Céline Dion, Musikerin

