Direkt operiert: Bei Kevin Jonas wurde Hautkrebs entdeckt

Kevin Jonas (36) hat durch eine Routineuntersuchung beim Dermatologen eine erschreckende Erkenntnis gemacht: "Das ist tatsächlich ein kleiner Hautkrebs, der gerade angefangen hat zu wachsen. Jetzt muss ich operiert werden, um ihn zu entfernen", berichtet der "Sucker"-Interpret in einem Video auf Instagram. Der Jonas Brother liegt während seiner Erklärung sogar schon im Krankenhaus und macht sich für den Eingriff bereit. In seinem Fall handelt es sich um ein Basalzellkarzinom an der Schläfe. Nach der OP zeigt der Familienvater, dass er alles gut überstanden hat. "Jetzt ist es Zeit, sich zu erholen und nach Hause zu gehen", erklärt er mit einem kleinen Pflaster an der Stirn.

Kevin möchte mit seinem Video eine wichtige Message verbreiten. Er warnt seine Follower ganz direkt: "Lasst eure Leberflecken unbedingt checken, Leute!" Dafür ist ihm eine Userin sehr dankbar: "Es ist so toll, dass du dich dafür einsetzt, dass die Menschen sich untersuchen lassen. Allein dieses Video wird wahrscheinlich vielen helfen." Außerdem drücken viele Fans unter dem Post aus, wie schockierend die Diagnose des 36-Jährigen für sie ist. "Ich bin so froh, dass du es früh genug entdeckt hast. Gute Besserung!", kommentiert ein Fan.

Um die Genesung des Sängers wird sich vermutlich seine Frau Danielle (36) kümmern. Der Realitystar und der Gitarrist sind schon seit 14 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Wenn es nach der zweifachen Mutter geht, könnten sie sogar noch einmal Eltern werden. "Ich würde gerne noch ein Baby haben. Ich liebe Kinder", verriet sie im Gespräch mit Today. Der Bruder von Nick (31) und Joe Jonas (34) hätte auch Interesse an einem weiteren Familienmitglied, allerdings wäre ihm ein Hund lieber.

Instagram / kevinjonas Kevin Jonas, Popstar

Getty Images Kevin und Danielle Jonas

