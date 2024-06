Nach Babynews: Mandy Moore genießt Urlaub mit ihrer Familie!

Erst wenige Tage sind vergangen, seit Mandy Moore (40) ihre dritte Schwangerschaft mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Jetzt gönnt sich die This Is Us-Darstellerin eine kleine Auszeit mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith (38) und ihren beiden Kindern. Die Schauspielerin gibt ihren Followern auf Instagram einige Einblicke in ihren "Sommerausflug in den Norden". So betitelt sie den Urlaub unter ihrem Post und zeigt auf mehreren Schnappschüssen, wie gut es Taylor, ihr und vor allem ihren Kids Gus und Ozzie (1) auf einer Ranch in Kalifornien gefallen hat. "Offensichtlich hatten wir überhaupt keinen Spaß", witzelt Mandy weiter in der Bildbeschreibung und fährt fort: "Ich liebe es, dass Kinder und Familien hier nicht nur akzeptiert, sondern richtig gefeiert werden. Ich glaube nicht, dass ich jemals in einem Hotel übernachtet habe, das so viel getan hat, um Kinder willkommen zu heißen und dafür zu sorgen, dass sie sich wie zu Hause fühlen." Besonders hebt sie das Tiergehege und die nächtlichen Snacks hervor, wovon ihre Kleinen wohl gar nicht genug bekommen konnten.

Die Fotos zeigen die kleine Familie bei allen möglichen Freizeitaktivitäten. Sei es beim gemeinsamen Planschen im Pool, einem Nachmittag am Strand oder bei einem Ausflug in das örtliche Aquarium – alle scheinen rundum glücklich zu sein. Für ihre Jungs gab es noch ein ganz besonderes Highlight: Einen Besuch bei der örtlichen Feuerwehr, den sie mit einem süßen Familienfoto in ihrer Story auf der Social-Media-Plattform festhält. "Vielen Dank an die freundlichen Feuerwehrleute, die diesen Jungs den größten Nervenkitzel ihres Lebens beschert haben", schreibt sie zu dem süßen Gruppenbild. Mandy verrät in ihrer Caption, dass sie und ihr Liebster planen, eines Tages ohne die Kinder noch einmal wiederzukommen, um das Angebot des Resorts in vollen Zügen genießen zu können. Das dürfte jedoch mit Aussicht auf Baby Nummer drei noch ein Weilchen dauern.

Die Plötzlich Prinzessin-Darstellerin und der Sänger sind seit 2018 verheiratet. 2021 wurden die beiden mit Söhnchen Gus zum ersten Mal Eltern. Im Oktober des Folgejahres bekam dieser mit Ozzie einen kleinen Bruder. Nun ist Mandy erneut schwanger – dieses Mal mit einem kleinen Mädchen. "Manchmal imitiert das Leben die Kunst. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Jungs eine kleine Schwester bekommen", freut sich Mandy und spielt dabei auf ihre Rolle in der Show "This Is Us" an, in der sie die Mutter von zwei Jungs und einer Tochter spielte.

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre beiden Kinder im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / mandymooremm Taylor Goldmith, Mandy Moore und ihre Kinder im Pool, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Bilder aus Mandys Familienurlaub? Traumhaft schön! Nicht mein Fall ... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de