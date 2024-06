Nach Gerüchten: Chris Martin und Dakota wieder zusammen!

Bei Chris Martin (47) und Dakota Johnson (34) ist wohl wieder alles im Lot. Ende Mai machten Gerüchte die Runde, dass der Coldplay-Frontmann und die Schauspielerin getrennt sein sollen. Doch die Fans des Power-Paares können nun anscheinend wieder aufatmen. Ein Insider bestätigt nun gegenüber People, dass der Musiker und seine Liebste zwar sehr wohl eine schwere Zeit durchgemacht haben, gibt aber gleichzeitig auch Entwarnung: "Sie hatten Höhen und Tiefen, aber jetzt sind sie definitiv wieder zusammen."

Die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus waren ins Rollen gekommen, nachdem ein Fan auf X von einer Begegnung mit dem Sänger erzählt hatte. Demnach soll Chris gesehen haben, dass seine Bewunderin Probleme beim Gehen hat, und habe sie daraufhin kurzerhand in seinem Auto mitgenommen, wo sie ins Gespräch gekommen sind. "Was für ein anständiger Kerl. Wir hatten eine nette Unterhaltung. Er ist Single", behauptete die Frau daraufhin in den sozialen Medien. Weder Dakota noch ihr Liebster haben sich bisher zu den wilden Gerüchten geäußert.

Dabei schien das Hollywood-Paar sich eigentlich ganz sicher miteinander zu sein: Wie ein Insider im März gegenüber Mirror ausplauderte, sollen sich die Turteltauben sogar heimlich verlobt haben: "Das Paar hat sich schon vor einiger Zeit verlobt und die Nachricht bisher für sich behalten. Aber jetzt gehen sie in ihrem innersten Kreis mit diesen Neuigkeiten ganz offen um." Eine weitere Quelle behauptete sogar gegenüber einem anderen Magazin, dass Chris bereits vor einigen Jahren vor Dakota auf die Knie gegangen sei, sie es aber einfach nicht eilig hätten zu heiraten.

Chris Martin, Sänger

Dakota Johnson, Schauspielerin

