"Sehr ernste Sache": Oprah Winfrey musste ins Krankenhaus

Oprah Winfrey (70) hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Am Dienstag hätte die Moderatorin eigentlich in der Show "CBS Mornings" zu Gast sein sollen, um im Rahmen ihres Oprah's Book Clubs David Wroblewskis neues Buch zu promoten. Doch Gayle King (69), ihre Freundin und Talkmasterin der Show, verriet den Zuschauern schließlich, dass die Autorin nicht kommen konnte: "Sie hatte etwas mit dem Magen, eine Magen-Darm-Grippe. Das Zeug kam aus beiden Enden heraus." Sie sei sogar in einer Klinik behandelt worden.

Oprah sei dehydriert und habe im Krankenhaus eine Infusion bekommen. "Es war eine sehr ernste Sache", betonte Gayle. Sie wollte aber nicht noch weiter ins Detail gehen und hoffte, dass ihre Freundin ihr ihre Offenheit verzeihen würde: "Ich wollte nur klarstellen, dass es ihr wichtig war und es sie wirklich gestört hat, dass sie heute nicht hier sein konnte, aber wir werden die Lücke schließen." Die 70-Jährige selbst hat sich bisher noch nicht zu ihrem Gesundheitszustand geäußert. Stattdessen meldete sie sich auf Instagram, um dort auf Davids Buch aufmerksam zu machen.

Oprah hatte in den vergangenen Monaten vor allem mit ihrem radikalen Gewichtsverlust auf sich aufmerksam gemacht. Viele Fans vermuteten, dass sie das mithilfe des Diabetes-Medikaments Ozempic geschafft habe. Die Talkshow-Legende erzählte daraufhin in einem Interview mit People, dass sie sich an eine Diät halte und viel bewege. Um den Jo-Jo-Effekt zu vermeiden, greife sie aber zusätzlich zu einem ärztlich verschriebenen Medikament. "Dass es zu meinen Lebzeiten ein medizinisch anerkanntes Rezept gibt, um das Gewicht zu kontrollieren und gesünder zu bleiben, fühlt sich wie eine Erleichterung, wie eine Erlösung, wie ein Geschenk an, und nicht wie etwas, hinter dem man sich verstecken muss", berichtete die TV-Produzentin.

Oprah Winfrey im Juni 2023

Oprah Winfrey im März 2024 in Los Angeles

