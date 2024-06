Wunden im Gesicht: Jenny Jürgens zeigt sich tapfer im Netz

Vor ein paar Wochen brach bei Jenny Jürgens (57) der Varizella-Zoster-Herpes aus – sie leidet an Gürtelrose. Seitdem hielt sie ihre Fans auf Instagram stets auf dem Laufenden – so auch vor wenigen Tagen: Auf einem Foto lächelt Jenny mit klarem Blick und zeigt ihre Wunden an der Stirn. Dazu schrieb sie: "Heute enden die harten Medikamente. Gott sei Dank! Die Wunden heilen zäh, werden aber kleiner. Es geht mir gut. Gar nicht in die Sonne zu gehen bei schönstem Wetter, schade, aber man weiß wofür. Jetzt gilt es, das Immunsystem nach vorne zu werfen. [...] Danke euch für alles."

Wie die Tochter von Musiker Udo Jürgens (✝80) in ihrem Post außerdem erklärte, kämpfe sie mit Arzneimitteln und Infusionen gegen die Viruserkrankung an. Sie freue sich ebenfalls darüber, dass ihre regelmäßigen Updates so viele ihrer Fans dazu gebracht haben, sich impfen zu lassen. Denn wie sie selbst warnt: "Wenn ihr als Kind Windpocken hattet, schlummert der Virus in euch." Ihre Fans wünschen sich vor allem, dass die 57-Jährige bald gesund wird. Ein Follower schrieb: "Danke, dass in deinen Beiträgen immer so viel Optimismus mitschwingt. Jetzt konsequent an deiner Genesung arbeiten und Stress vermeiden. Gute Besserung!"

Nach einer jahrelangen Karriere als Schauspielerin beschloss Jenny vor fast genau einem Jahr, einen neuen Weg einzuschlagen. Sie ist unter die Künstler gegangen und stellt jetzt ihre eigenen Fotografien in Kunstgalerien aus. Immer an ihrer Seite ist Ehemann David Carreras Solé. Die beiden wohnen auf einem kleinen Hof in Sóller auf Mallorca – zusammen mit zwei Eseln, zwei Hunden und einer Menge Hühner.

Instagram / jenny.juergens.new Jenny Jürgens

Instagram / jenny.juergens.new Jenny Jürgens in ihrer Galerie

