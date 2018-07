Nach drei Jahren feiert Jenny Jürgens (51) ihr Comeback bei der ARD-Nachmittagsserie Rote Rosen. In der elften Staffel (September 2014 – Juli 2015) verkörperten die Schauspielerin und ihr Kollege Klaus Zmorek (60) das Telenovela-Traumpaar Jana Greve und Sebastian Voss. Wie in jeder Staffel ist für das Protagonistenpaar nach einem Jahr Schluss und gemeinsam wird Lüneburg verlassen. Nun kehrt Jennys Figur Jana allerdings in die Hansestadt zurück – und das mit einem neuen Look.

"Rote Rosen", montags bis freitags, ab 14:10 Uhr im Ersten.

Seit dem 7. Juni steht die Tochter von Udo Jürgens (✝80) wieder für "Rote Rosen" vor der Kamera. 15 Folgen lang wird Jennys Charakter dort erneut zu sehen sein. Inhaltlich gibt der Sender bisher nur preis, dass Jana ihre Freundin Eva (gespielt von Andrea Lüdke, 54) in Lüneburg besucht, um sie in einer schweren Zeit zu unterstützen. Für die Schauspielerin selbst war die Rückkehr eine große Überraschung, wie sie dem Hamburger Abendblatt verraten hat: "Ich bekam eine Anfrage von der Produktion. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, aber hab mich wahnsinnig darüber gefreut und mir war immer klar: Wenn so etwas kommt, sag ich sofort wieder Ja. Es gibt ja auch keinen Grund, es nicht zu machen."

Den treuen Rosen-Fans wird auffallen, dass Jenny sich optisch etwas verändert hat. Ihre schulterlangen, hellbraunen Haare trägt die gebürtige Münchnerin nun deutlich kürzer und etwas dunkler. Ein Schnitt, den die Sängerin schon lange wagen wollte: "Ich habe mir immer schon, bestimmt seit 20 Jahren schon, eine Kurzhaarfrisur gewünscht, aber mich nie getraut", gab sie ehrlich zu. Mit dem Ergebnis ist der Serien-Star mehr als happy: "Das Stylen ist so einfach, man muss nicht lange herumföhnen!" Ausgestrahlt werden die neuen Folge mit Jenny aka Jana und ihrer neuen Frisur ab September.



ARD/Thorsten Jander Jana (Jenny Jürgens) und Sebastian (Klaus Zmorek), "Rote Rosen"-Traumpaar der 11. Staffel

ARD/Jan Kohlrusch Jenny Jürgens, deutsche Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin

ARD/Nicole Manthey Jenny Jürgens spielt Jana Greve bei "Rote Rosen"

