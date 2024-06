Cecilia gewählt: "Kampf der Realitystars"-Twins zeigen Reue

Heike Guderian und Heidi Kapuste würden bei Kampf der Realitystars rückblickend etwas anders machen. Die Superzwillinge-Bekanntheiten hatten sich im Finale entschieden, für Cecilia Asoro zu kämpfen. Diese musste sich am Ende jedoch gegen Calvin Kleinen (32) geschlagen geben – zu Recht, finden die Twins im Nachhinein. Im Interview mit Promiflash verraten die beiden: "Calvin hat verdient gewonnen. Wir ärgern uns heute noch, dass wir uns im Finale für Cecilia entschieden haben, weil wir dachten, dass sie ehrlich ist und nicht das Geld genommen hat. Sie hatte das so beteuert." Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin hatte sich in einem früheren Spiel 6.000 Euro des Preisgeldes unter den Nagel gerissen und nichts davon gesagt.

Heike und Heidi betonen, daraus gelernt zu haben: "Aus heutiger Sicht wären wir doch lieber für Lilo oder Calvin geflitzt und hätten um den Sieg mitgekämpft. Wir hätten die 40.000 Euro sehr gerne Chris gegönnt. Leider musste er auch schon vorher die Sala verlassen." Im Großen und Ganzen sind sie mit ihrer Teilnahme an dem Format aber mehr als zufrieden. "Wir haben uns in der ganzen Zeit pudelwohl gefühlt, wir haben gekämpft, gelacht und auch geweint. Es war irre schön. Wir konnten vom Alltag absolut abschalten", erzählen die zwei Brandenburgerinnen.

Die Zwillinge mussten das Format bereits eine Woche vor dem Finale verlassen. Sie erhielten von ihren Mitbewohnern neben Kevin Schäfer die meisten Stimmen. Auch Calvin hatte sie nominiert, sich aber im gleichen Zuge dafür entschuldigt. "Wir waren selbstverständlich traurig und ein wenig enttäuscht, aber trotz allem waren wir glücklich und stolz auf uns, so lange dabei gewesen zu sein", erklärten sie danach gegenüber Promiflash.

RTLZWEI Cecilia Asoro, Calvin Kleinen und Lilo von Kiesenwetter, "Kampf der Realitystars"-Finalisten

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast im Finale

