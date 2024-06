Ben Affleck und Jennifer Lopez nehmen Abstand voneinander!

Die Trennungsgerüchte rund um Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) reißen einfach nicht ab. Wie eine Quelle nun gegenüber ET berichtet, soll es zwischen ihnen bereits seit Längerem kriseln. Derzeit sollen sie sogar getrennte Leben führen. "Jen und Ben nehmen weiterhin Abstand voneinander. Sie haben schon seit ein paar Monaten Probleme und versuchen, die Dinge allein zu regeln", behauptet der Insider. Vor allem der Sängerin soll es damit nicht gut gehen, wie der Informant weiter ausplaudert: "Jen fällt es schwer, mit dem allgemeinen Stress in ihrem Leben und ihrer Karriere umzugehen. Sie hat Höhen und Tiefen durchlebt und alles verarbeitet. Sie hat sich in die Arbeit gestürzt, was für sie immer ein Ventil war, um beschäftigt zu bleiben und sich abzulenken."

Trotz ihres angeblichen Drangs, sich in die Arbeit zu stürzen, sagte die "Let's Get Loud"-Interpretin gerade erst ihre "THIS IS ME...LIVE"-Tour ab: "Ich bin untröstlich und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe. Bitte wisst, dass ich das nicht tun würde, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass es absolut notwendig wäre. Ich verspreche, dass ich es wiedergutmachen werde und wir alle wieder zusammen sein werden." Laut einer offiziellen Stellungnahme des Veranstalters Live Nation nehme sich die Musikerin eine Auszeit, "um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein". Ob also die angebliche Liebeskrise mit Ben dafür verantwortlich ist?

Wie ein Informant kürzlich gegenüber OK! Magazine verriet, soll J.Lo aber gar nicht so untröstlich über die Tour-Absage sein, wie sie ihren Fans in ihrem Statement weismachen wollte: "So traurig sie auch war, sie war auch erleichtert. Das Leben ist ihr gerade zu viel. Sie muss sich jetzt um sich selbst kümmern." Ihr Team sei mit der drastischen Entscheidung wohl ebenfalls einverstanden gewesen. "Jeder in ihrem Team unterstützt ihre Entscheidung, sich lieber auf ihre Familie zu konzentrieren", erklärte die Quelle weiter.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

