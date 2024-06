Fremdscham-Alarm? GNTM-Twins tanzen überraschend für Heidi

Mit dieser Einlage hat niemand gerechnet – nicht mal Modelmama Heidi Klum (51)! Beim großen Finale von Germany's Next Topmodel sorgten schon einige Acts und Aktionen für Überraschungen. Doch nach der ersten Exit-Entscheidung, bei der die Zwillinge Luka und Julian Cidic gehen mussten, kam es zu einem Moment, der wohl in die GNTM-Geschichte eingehen wird: Die Twins tanzten ganz überraschend für Heidi. Mit ihrer Choreo überrumpelten sie die 52-Jährige ganz schön. "Ah ihr seid süß. Wo habt ihr das denn geübt?", fragte sie, worauf Luca entgegnete: "Wir haben uns überlegt, für den Fall unseres Abgangs, dass wir noch mal was Spezielles machen."

Im Netz können die Zuschauer die Fremdscham nicht zurückhalten und schreiben unter anderem auf X, wie unangenehm der Auftritt war. "Synchron ist was anderes, aber ok. Sie haben es probiert", "Als ich mit sieben Jahren mit meinem Cousin eine Performance erfunden habe, nur um sie dann der ganzen Familie am Abend zu zeigen" oder "Wie die Twins im Finale noch mal Sendezeit abgreifen wollen", lauten ein paar Kommentare. Auch auf Insta zeigen sich einige Fans genervt: "Holt diese Zwillinge endlich runter von der Bühne."

Das ist nicht das erste Mal in dieser Staffel, dass Luka und Julian negativ auffallen. Bereits im Halbfinale sorgte die eine oder andere Aussage für Aufsehen. "Diese Wimpern sehen halt abartig feminin aus und das ist halt gar nicht mein Look", beschwerte sich Luka während der Vorbereitungen zu einem Catwalk. Schon hier gingen die Fans hart mit den beiden ins Gericht.

