"Kampf der Realitystars"-Finale: Fans gönnen Calvin den Sieg

Kampf der Realitystars hat einen Sieger: Calvin Kleinen (32). Mit nur einer einzigen Münze lässt der TV-Casanova Finalistin Cecilia Asoro hinter sich und darf sich nun "Realitystar des Jahres" nennen. Und was sagen die Fans zum Gewinner? Die zeigen sich auf X größtenteils gönnerhaft und freuen sich, dass Calvin gewonnen hat. "Puh, war das spannend! Ein verdienter Sieg für Calvin", lautet das Fazit eines Zuschauers. Ein anderer meint: "War eine coole Staffel – Calvin geht immer klar, von daher ein guter Sieger! Hoffe, er hat mit Lilo einen draufgemacht, danach." Die meisten User machen klar, dass sie es eher Calvin als der Zweitplatzierten Cecilia gönnen.

Calvin hatte sich im letzten Spiel gegen Cecilia und Seherin Lilo durchgesetzt. Zur entscheidenden Challenge bekamen die Finalisten Unterstützung von den bereits ausgeschiedenen Kandidaten, die sich jeweils einem Team zuordneten. Es galt, die meisten Münzen zu sammeln. Dafür wurden zunächst diverse Minispiele bestritten, bevor die Promis die Sala auf der Suche nach Münzen auf den Kopf stellen durften. Calvin überrundete Lilo erst mit den von seinem Team gesammelten Münzen. Am Ende stand er mit 16 Goldstücken da, während Cecilia mit denen ihrer Gruppe auf 15 und Lilo lediglich mit der Unterstützung von Chris Manazidis auf 10 Münzen kam. Für Calvin bedeutet das eine Siegprämie von 40.000 Euro.

Bei Instagram richtet sich der strahlende Gewinner nach wie vor überwältigt an seine Community. "Unfassbar! Auch danke für eure ganzen Glückwünsche! Ich konnte die ganze Zeit nichts sagen, ich musste bis auf die Fernsehausstrahlung warten, aber vielen lieben Dank an eure netten Worte, an die ganzen Glückwünsche", freut der TV-Star sich in seiner Story. Ein besonderer Dank gehe auch noch mal an sein Team, denn die haben für ihn bis zum Äußersten gekämpft.

RTLZWEI Team Calvin im letzten "Kampf der Realitystars"-Spiel

RTLZWEI Cecilia Asoro, Calvin Kleinen und Lilo von Kiesenwetter, "Kampf der Realitystars"-Finalisten

