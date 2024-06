"Kampf der Realitystars"-Finale: Dieser Teilnehmer gewinnt!

Es ist entschieden! Bei Kampf der Realitystars geht es heute um die Wurst: Wer holt den Sieg nach Hause und verlässt die thailändische Sala als Gewinner? Das Rennen für sich entscheiden kann entweder Cecilia Asoro oder Calvin Kleinen (32). In der Hand haben es schlussendlich die Ex-Teilnehmer: Ihre gesammelten Münzen bestimmen darüber, wer sich von den beiden über das Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro freuen darf. Es ist ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Reality-Sternchen. Am Ende kann dann allerdings Calvin das Finale mit nur einer Münze mehr für sich entscheiden und gewinnt somit den Titel "Kampf der Realitystars 2024". Cecilia erzielt Platz zwei, kurz vor Lilo von Kiesenwetter.

Sowohl Cecilia als auch Lilo und die meisten anderen Teilnehmer freuen sich über Calvins Sieg. Sie bejubeln, umarmen und feiern ihn. Nur zwei Teilnehmer sind über die Entscheidung sichtlich wenig erfreut: Silva Gonzalez (45) und Maurice Dziwak (25). Vor allem Letzterem steht die Wut förmlich ins Gesicht geschrieben. Der "Horny"-Interpret scheint die Missgunst seines Mitkämpfers allerdings herzlich wenig zu interessieren. Denn dieser hat lediglich Augen für seine Trophäe und den Koffer voll Geld.

Auch die Fans der beliebten Reality-TV-Show hatten den richtigen Riecher. Bei einer Promiflash-Umfrage [Stand: 12. Juni, 19:59 Uhr] waren sich die Leser sicher: Calvin wird den Sieg nach Hause holen! Der "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer erhielt 381 Stimmen von insgesamt 759 Stimmen, was umgerechnet 50,2 Prozent ausmacht. Mit großem Abstand zu Calvin erzielte Cecilia die zweitmeisten Stimmen, gefolgt von Isi Glück.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Calvin Kleinen

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Mai 2024

