Neue Show-Variante: RTLZWEI bestätigt "Love Island VIP"!

Love Island geht schon bald weiter – allerdings in einer VIP-Version. Das bestätigt der Sender RTLZWEI jetzt in einer Pressemitteilung. Darin heißt es: "In diesem Jahr ziehen zum ersten Mal bekannte Persönlichkeiten in die glamouröse Villa ein. Doch auch die prominenten Islander sind in der VIP-Auflage von 'Love Island' auf der Suche nach dem Traum-Date und der großen Liebe." Wer zusammen mit den noch nicht bekannten Kandidaten in die Villa in Griechenland einzieht, ist noch nicht bekannt. Ersten Gerüchten zufolge soll unter anderem Luigi Birofio (25) dabei sein.

Die Moderatorin Sylvie Meis (46) ist auf jeden Fall schon voller Vorfreude: "Dass wir in diesem Jahr VIPs vercoupeln, finde ich großartig. Ich freue mich auf ganz viel Spaß und Glamour unter der Sonne Griechenlands, aufregende Flirts und spannende Paarungszeremonien." Auch wenn es bereits ihr viertes Jahr auf der Liebesinsel sei, sei es für sie immer noch so spannend wie am ersten Tag. Neben den VIPs gibt es zudem eine weitere Neuerung: Anders als in den Vorjahren läuft das Format nicht mehr im täglichen, sondern im wöchentlichen Rhythmus.

Im vergangenen Jahr sind drei Paare aus der Flirtshow hervorgegangen. Mittlerweile sind jedoch alle davon getrennt. Leon und Laura trennten sich nur wenige Wochen nach dem Finale. Auch der Flirt von Evi (29) und Leandro endete relativ zeitnah. Das Siegerpaar Jenny (23) und Luca war mehrere Monate zusammen, trennte sich aber Anfang dieses Jahres.

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca, "Love Island"-Gewinner 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem neuen VIP-Konzept? Ich finde das total cool! Hm, das war das bisher das einzige Format, an dem von Anfang an nur Unbekannte mitgemacht haben, schade. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de