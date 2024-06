Sind Gisele Bündchen und ihr Joaquim Valente etwa getrennt?

Zwischen Gisele Bündchen (43) und ihrem Joaquim Valente (34) könnte schon wieder alles aus und vorbei sein. Das behauptet jetzt zumindest eine Quelle gegenüber InTouch Weekly. Demnach sei dem Kampfsporttrainer das mediale Interesse an seiner Beziehung zu der gebürtigen Brasilianerin zu viel geworden. "Das Rampenlicht war zu viel für ihn. Joaquim ist ein ganz normaler Typ. Er ist die ganze Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwurde, nicht gewöhnt", erklärt der Insider. Dem Eisberg die Spitze aufgesetzt haben die Witze beim Roast von Giseles Ex Tom Brady (46). Denn da war auch die Beziehung der beiden Thema: "Joaquim wurde zum Teil des Witzes. Die Leute fingen sogar an, ihn zu fragen, ob er der Grund für die Scheidung sei. Er hat das gehasst!"

Gisele suche die Schuld für das vermeintliche Liebes-Aus derweil bei ihrem Ex-Mann. Denn er habe die Scherze über ihre neue Beziehung wortlos geduldet. "Sie gibt Tom die Schuld an der Trennung. Indem er zustimmte, den Roast zu machen, hat er im Grunde eine Zielscheibe auf Joaquims Rücken gesetzt", offenbart der Insider weiter. Wann genau es zur Trennung kam, ist bisher nicht bekannt, aber das Model und der Sportler wurden zuletzt vor knapp zwei Monaten zusammen gesehen. Offiziell bestätigt ist das Ende der Liebschaft ebenfalls noch nicht.

Und dabei schien alles so gut für die beiden zu laufen. Seit Juni vergangenen Jahres sollen die beiden sich daten und zeigten sich, kurz nachdem die ersten Gerüchte aufgekommen waren, auch sehr vertraut in der Öffentlichkeit. Das nunmehr Ex-Paar soll sogar schon zusammen gewohnt und in einen harmonischen gemeinsamen Alltag gefunden haben. "Sie wachen auf, trainieren zusammen und verbringen entweder den Tag zusammen oder machen ihre eigenen Sachen und treffen sich später", plauderte eine Quelle gegenüber OK! aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady, Sportler

Anzeige Anzeige

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht euch die Trennung? Ja, ich dachte, die beiden sind so glücklich! Nein, das war doch nur eine Frage der Zeit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de