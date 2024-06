Alles okay? Ben Affleck feiert mit Ex Jen und seiner J.Lo

Große Familien-Reunion bei Ben Affleck (51) und seinen Jennifers! Der Schauspieler macht derzeit eine schwere Zeit durch – denn seine Ehe mit Jennifer Lopez (54) steht Gerüchten zufolge auf der Kippe. Die Probleme vergaß der Batman-Star nun aber für einen Moment. Aktuelle Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen ihn vor seinem Haus in Brentwood, wo offenbar eine Feier für seinen Sohn Samuel (12) stattfand, der die Middleschool abgeschlossen hat. Weitere Bilder zeigen auch seine Ex Jennifer Garner und seine Liebste Jennifer Lopez auf dem Anwesen!

Die drei halten als Familie weiterhin zusammen – das machen diese Aufnahmen einmal mehr deutlich. J.Lo trug zu dem feierlichen Anlass eine weiße Jeans und eine Bluse, Jen hingegen wählte einen dunkleren Look aus Bootcut-Jeans und Khaki-Jacke. Die Frauen wirkten fröhlich. Laut dem Magazin nahm die Musikerin gemeinsam mit ihren eigenen Kindern am Vormittag auch an der Abschlussfeier in der Schule teil – sie kam jedoch getrennt von ihrem Ehemann...

Was genau bei J.Lo und Ben aktuell los ist, ist unklar. In ihrer Liebeskrise soll die Ex des Hollywoodstars dem Paar aber zur Seite stehen. "Jennifer ermutigt Ben dazu, an seiner Ehe zu J.Lo zu arbeiten. Sie unterstützt seine Ehe voll und ganz und wünscht sich nichts mehr, als dass er glücklich ist", hatte ein Insider zuletzt gegenüber Us Weekly versichert.

Splash News ; ActionPress Ben Affleck mit seinem Sohn Samuel

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

