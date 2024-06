Jennifer Garner ermutigt Ben Affleck an Ehe zu arbeiten!

Jennifer Garner (52) steht auch viele Jahre nach ihrer Ehe mit Ben Affleck (51) in einem engen Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. Die Gerüchteküche ist derzeit am Brodeln: Bei Ben und seiner heutigen Ehefrau Jennifer Lopez (54) soll es kriseln. Seine Ex-Frau stehe in dieser Zeit hinter ihrem früheren Partner. "Jennifer ermutigt Ben dazu, an seiner Ehe zu J.Lo zu arbeiten. Sie unterstützt seine Ehe voll und ganz und wünscht sich nichts mehr, als dass er glücklich ist", verrät eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Die beiden Ex-Eheleute scheinen demnach auch heute ein gutes Verhältnis zu haben – und das, obwohl Ben in der Vergangenheit mit Aussagen für Kontroversen sorgte. Im Jahr 2021 sagte der "Argo"-Darsteller, dass er vermutlich immer noch Alkohol trinken würde, wenn er noch mit Jennifer verheiratet wäre. Später nahm er seine Aussagen zurück und stellte klar, dass sein Alkoholkonsum voll und ganz in seiner Verantwortung liege. Jetzt scheinen die dreifachen Eltern wieder an einem Strang zu ziehen. Bilder zeigten, wie die zwei inmitten des vermeintlichen Ehedramas von Ben und J.Lo gemeinsam unterwegs waren.

Das Liebesleben von Ben zu seinen beiden Jennifers war über die vergangenen Jahre immer wieder ein Hin und Her. Der Hollywood-Star datete erst J.Lo für rund zwei Jahre, bevor er im Jahr 2005 mit Jennifer zusammenfand. Nach zehn gemeinsamen Jahren gab das einstige Traumpaar seine Trennung bekannt. Im Jahr 2021 fand Ben schließlich wieder mit seiner Ex-Freundin J.Lo zusammen – ihr Liebesglück krönten sie 2022 mit ihrer Hochzeit. Seit einigen Wochen wurde das Paar jedoch vermehrt getrennt gesehen. Auch der Ehering wurde teils von beiden Parteien abgelegt. Ein Statement zu einer möglichen Trennung gab es bislang allerdings nicht.

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2023

