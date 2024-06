David Beckham verkündet: Spice Girls gehen nicht auf Tournee

Zu Victoria Beckham 50. Geburtstag trafen sich die ehemaligen Spice Girls und performten ihren alten Hit "Stop". Seitdem hoffen die Fans, dass die Sängerinnen Mel B. (49), Melanie C. (50), Emma Bunton (48), Geri Halliwell (51), sowie natürlich Victoria ein letztes Mal gemeinsam auf Tour gehen. Diesen Traum nimmt ihnen David Beckham nun. Im Interview mit Variety sagt der 49-Jährige: "Das wird leider nicht passieren."

David erklärt: "Victoria hat sich so gefreut, die Mädels zu sehen, und sie waren ein wichtiger Teil ihres Lebens. Aber natürlich haben alle Mädels ihre eigenen Sachen am Laufen. Sie werden bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten gemeinsam tun." So sei seine Frau viel mit ihrem Unternehmen beschäftigt. Der Fußballspieler habe trotzdem eine gute Nachricht für die Fans der Girlgroup: "Es gibt nichts, was ich lieber sehen würde, als die Mädchen wieder auf der Bühne zu sehen, also werde ich weiter daran arbeiten, keine Sorge!"

In den letzten Jahren gab es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Victoria und Mel. Umso schöner ist es, dass man beide zusammen auf Victorias Geburtstag sah. Und auch die Designerin teilte letztens ein altes Foto von den Spice Girls auf Instagram. Dort gratulierte sie ihrer Kollegin zum 49. Geburtstag: "Alles Gute, Mel B! Küsse an Geri Halliwell, Emma Bunton und Melanie C."

Getty Images Die Spice Girls im Juni 2007

Instagram / victoriabeckham Spice Girls bei einem Auftritt

