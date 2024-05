Victoria Beckham beendet die Gerüchte um Streit mit Mel B.

Victoria Beckham (50) und Mel B. (49) gehörten zu einer der bekanntesten Girlbands in den 1990er- und 2000er-Jahren – den Spice Girls. Seitdem gab es immer wieder Differenzen zwischen den beiden ehemaligen Bandmitgliedern und Gerüchte darüber, dass sie zerstritten seien. Auf Instagram teilt Victoria alias Posh Spice nun eine Story zu Mels 49. Geburtstag, in der ein altes Bild von einem Auftritt der Spice Girls zu sehen ist. Dazu schreibt die Modedesignerin: "Alles Gute, Mel B! Küsse an Geri Halliwell (51), Emma Bunton (48) und Melanie C. (50)."

Victoria und Mel sollen während ihrer Laufbahn immer wieder aneinandergeraten sein. Ein Insider berichtete Closer, dass Mel alias Scary Spice vor allem 2019 sauer auf die Musikerin gewesen sei, weil sie die Wiedervereinigung der Spice Girls abgesagt hatte. Doch nachdem die Schauspielerin öffentlich gemacht hatte, dass ihr Ex-Mann Stephen Belafonte (49) sie missbraucht haben soll, habe Victoria hinter der Songwriterin gestanden. Der Insider meinte: "Zu erfahren, welches Trauma Mel durchgemacht hat, war ein Wendepunkt für Victoria, die zu einer der größten Vertrauten von Mel wurde. Vic erkannte, wie albern ihre Streitereien im Vergleich zu dem, was Mel durchgemacht hatte, gewesen waren."

Erst vor einem Monat gab es Spekulationen darüber, ob sich Mel B. über ihre Kollegin Posh Spice lustig gemacht hat oder nicht. Victoria feierte ihren 50. Geburtstag, auf dem Scary Spice auch anwesend war. In ihrer Instagram-Story teilte Mel anschließend ein paar Ausschnitte der Party und schrieb dazu: "Victorias 60. Geburtstag gestern war großartig!" Ob das ein Tippfehler oder ein Seitenhieb gewesen sein soll, blieb offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Spice Girls bei einem Auftritt

Anzeige Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Victoria ihrer Freundin so süß gratuliert? Das finde ich richtig schön! Ach, die tut doch nur so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de