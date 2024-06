Erste Worte: So fühlt sich Jermaine nach seinem GNTM-Sieg!

Er konnte überzeugen: Jermaine Kokoú Kothé ist der erste männliche Sieger von Germany's Next Topmodel! Direkt nach der Show gab er an der Seite der Mitgewinnerin Lea Oude eine kurze Pressekonferenz, bei der Promiflash natürlich mit vor Ort war. Auf die Frage, was ihm gerade durch den Kopf geht, meinte Jermaine: "Ich hab’s immer noch nicht realisiert. Ich stand da nur und hatte innerlich einen Zusammenbruch und dachte nur 'werde ich es, werde ich es nicht' und dann bin ich es geworden. Dann habe ich keine Gefühle mehr gehabt, es war einfach krass. Ich habe es immer noch nicht realisiert. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Woche, um es alles aufzuarbeiten."

Als Preis sahnte Jermaine eine Geldsumme von 100.000 Euro und das Cover der Harper's Bazaar ab. So ein großer Gewinn muss erstmal verdaut werden – und einen Urlaub hätten die beiden Gewinner sich auch verdient, nach dieser ganzen Aufregung im Finale der Show. Aber ist das denn auch Jermaines Plan für die nächsten Tage? Tatsächlich hat der 20-Jährige etwas ganz anderes vor. "Ich bin jetzt erst nach Berlin gezogen vor zwei Wochen und es ist noch nichts angekommen, das kommt alles Samstag an. Das werde ich dann aufbauen und dann erstmal realisieren eine Woche lang, was passiert ist, und danach mache ich dann weiter mit Shootings", erklärt er während der Konferenz. Dann fügte er noch hinzu: "Ich brauche erstmal eine Woche für mich. Die Proben waren anstrengend, das Finale war anstrengend. Es hat aber natürlich auch Spaß gemacht."

Die letzte Show der diesjährigen Staffel war ein Spektakel für sich. Zu den prominenten Gästen zählte unter anderem Sabrina Carpenter (25), die ihre Hit-Single "Espresso" performt hatte, und auch Fußballprofi Bastian Schweinsteiger (39). Dieser durfte sogar bei einem der Shootings assistieren, was ihn allerdings ein wenig zu überfordern schien. Nach den beiden Gewinnern kamen Linus Weber und Xenia Tsilikova ins Ziel. Die Zwillinge Julian und Luka Cidic, die mittlerweile einen fast schon kultigen Status im Netz erreicht hatten, teilten sich Platz drei.

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum mit den "Germany's Next Topmodel"-Finalisten 2024

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

