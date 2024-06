Fremdscham und Co.: War dieses GNTM-Finale das schlimmste?

Heidi Klum (51) kürte am Donnerstagabend zum ersten Mal in 19 Staffeln zwei Germany's Next Topmodel-Sieger – einen Mann und eine Frau. Und das große Finale hatte so einiges zu bieten. Neben einer Performance von Popstar Sabrina Carpenter (25) und einer unangenehmen Tanzeinlage der Zwillinge Luka und Julian Cidic gab es auch eine waschechte Liebesbekundung: Teilnehmer Armin Rausch bat Grace Zak, seine Freundin zu werden. Außerdem war Weltmeister Bastian Schweinsteiger (39) mit am Start und sorgte mit einem Fußball-Fotoshooting für einen unangenehmen Moment. Auch ihm war teilweise die Überforderung anzumerken.

Die Zuschauer im Netz waren von dieser geballten GNTM-Ladung ziemlich erschlagen. "Das ist das mit Abstand cringeste, weirdeste und trashigste aller GNTM-Finale und aller, die noch kommen werden", "Leute, nichts könnte mich jetzt noch schocken" oder "Die Finalisten müssen da gerade echt peinlich auf dem Laufsteg tanzen? Es wurde ein neues Cringe-Level freigeschaltet", kommentierten einige User auf X. Aber auch mit Bastian haben die Zuschauer Mitleid. "Basti hat gar keinen Bock" oder "Schweinsteiger will einfach nur weg von da, der Arme", schrieben zwei Instagram-Follower.

Den Titel "Germany's Next Topmodel 2024" und die 100.000 Euro konnten letztendlich Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé mit nach Hause nehmen. Vor allem die Beauty konnte ihr Glück kaum glauben. "Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass der Name Xenia fällt", erzählte die 24-Jährige, die sich gegen Kontrahentin Xenia Tsilikova durchsetzen konnte. Jermaine war ebenfalls total aus dem Häuschen und konnte seine Tränen nicht zurückhalten, denn er geht als erster männlicher Sieger in der GNTM-Geschichte ein. Linus Weber musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.

Getty Images Bastian Schweinsteiger bei der Weltmeisterschaft 2022

ProSieben/Michael de Boer Lea Oude nach dem GNTM-Umstyling 2024

