Expertin verrät: Prinzessin Diana erzählte ihr vor TV alles

Schon bevor Prinzessin Diana (✝36) in ihrem großen TV-Interview über die Ehe mit König Charles (75) auspackte, traf sie sich mit der BBC-Korrespondentin Jennie Bond – und erzählte ihr alles. Wie Jennie nun gegenüber The Sun offenbart, habe die verstorbene Royal vor allem erklärt, wie sie habe akzeptieren müssen, dass sie für den heutigen Monarchen neben dessen großer Liebe Camilla immer nur die Nummer zwei sein werde. "Sie waren zu dritt in der Ehe, es war ein bisschen beengt. Sie sagte mir, dass sie dachte, Camilla sei loyal und diskret", erinnert die Expertin sich. Die zweifache Mutter habe schon gewusst, dass Charles nie jemanden mehr lieben werde als Camilla.

Jennie sei von allem, was Diana ihr erzählte, sprachlos gewesen. Die Prinzessin sei damals überraschend offen gewesen. "Wir wussten ziemlich genau, wie die Situation war, aber wir hatten ihre wahren Gefühle darüber nicht gehört", erklärt die Journalistin. Aber weil die Scheidung von Charles bereits mehrere Jahre zurücklag, habe sie dennoch sehr in sich geruht. Zu dem Zeitpunkt habe Diana noch den Wunsch gehegt, dass ihre Geschichte nicht an die Öffentlichkeit gerät. Sie habe Jennie gebeten, Stillschweigen zu bewahren. Wenig später hatte Diana "BBC's Panorama" ein Interview gegeben, das es so noch nicht gegeben hatte.

Auch Jahre nach ihrem Tod ist Diana noch in aller Munde. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte die Autorin Ingrid Seward ein Buch mit dem Titel "My Mother and I", in dem sie erneut neue Einblicke in die Beziehung von Charles und Diana gibt. Die Mutter von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) habe sich in den schwersten Momenten an ihre Schwiegermutter Queen Elizabeth (✝96) gewandt. "[Sie sagte]: 'Jeder hasst mich, Mama, und ich hasse meinen Mann. Er ist ein Albtraum'", soll sie voller Verzweiflung gesagt haben. Wegen der Liebe des heute 75-Jährigen zu Camilla sollen die beiden täglich gestritten haben.

Getty Images Jennie Bond, Ex-Korrespondentin der BBC News

Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Mai 1987

