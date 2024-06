Gewichtsverlust für Serie: Freunde sorgten sich um Joey King

Joey Kings (24) Gewicht sorgte für Gesprächsstoff bei ihren Freunden. Für die Serie "We Were The Lucky Ones" musste sich die Schauspielerin im vergangenen Jahr optisch etwas verändern – denn die Beauty verkörperte in der Produktion eine junge Geflüchtete während des Zweiten Weltkriegs. Ihr Gewichtsverlust machte unter anderem ihrem guten Freund Taylor Zakhar Perez Angst. "Es war eine schwere Zeit. [...] Ich dachte: 'Jo, geht es dir gut? Du hast nämlich eine Menge Gewicht verloren'", erinnert sich der Schauspieler in dem Format Actors on Actors.

Taylor habe seine gute Freundin damals am Set besucht und einen echten Schock bekommen. Joey erklärt selbst, viel für die Rolle getan zu haben: "Ich wurde sehr, sehr, sehr dünn für diese Show, weil meine Figur eine jüdische Frau ist. Der Zugang zu Lebensmitteln war begrenzt!" Ihr sei es wichtig gewesen, Mitgefühl für ihre Figur zu entwickeln: "Die Dreharbeiten zu dieser Serie waren eine meiner stolzesten Errungenschaften. Ich fühle mich so geehrt, dass ich diese reale Frau, Halina Kurc, porträtieren durfte, die einfach ein wunderbares menschliches Wesen ist."

Joey hatte ihren Durchbruch 2018 mit dem ersten Teil der Filmreihe The Kissing Booth geschafft. Anschließend spielte sie in zahlreichen großen Produktionen mit, unter anderem der Serie "The Act" und dem Hollywood-Streifen Bullet Train – dafür stand sie unter anderem mit Brad Pitt (60) und Aaron Taylor-Johnson (34) vor der Kamera. Im Promiflash-Interview schwärmte sie 2022, wie viel Spaß sie mit ihren Co-Stars am Set gehabt habe: "Er brachte mich jedes Mal so zum Lachen", verriet sie über Brian Tyree Henry (42).

