Meghan Trainor bettelt um Katy Perrys "American Idol"-Job

Meghan Trainor (30) hat einen ganz bestimmten Job ins Auge gefasst. Im Februar verkündete Katy Perry (39) ihren Austritt aus der Castingshow American Idol. Sieben Staffeln lang war Katy als Jurymitglied mit dabei und suchte gemeinsam mit ihren Kollegen Lionel Richie (74) und Luke Bryan (47) nach neuen Gesangstalenten. Da sie ihren begehrten Stuhl am Jurypult nun freigibt, braucht die Show natürlich einen ebenbürtigen Nachfolger für die "I Kissed A Girl"-Interpretin. Und da steht schon jemand in der Schlange: Meghan Trainor ist ganz heiß auf den Job als "American Idol"-Jurorin und setzt alles daran, diesen zu ergattern. "Ich habe jedes Interview der Welt gemacht und gesagt, dass das mein Traumjob ist und ich habe drei großartige Leute, die in dieser Welt arbeiten, angemailt", verrät die "Lips Are Movin"-Sängerin in der Talkshow "Watch What Happens Live".

"Ich habe um diesen Job gebettelt", gesteht Meghan gegenüber Andy Cohen (56) und fügt hinzu: "Ich habe noch keine Neuigkeiten gehört, also checke ich meine E-Mails, aber das ist mein Traumjob. Ich möchte zur Arbeit bei 'American Idol' und dann nach Hause fahren." Bei der Premiere der beliebten Talentshow im Jahr 2002 war Meghan acht Jahre alt. Seitdem verfolge sie die Show, die sie als ihre absolute "Lieblingssendung" bezeichnet. "Ich liebe es, ein Teil dieses Prozesses zu sein, ich hänge einfach viel zu sehr daran", gibt sie preis. Dass sie den Job bekommen könnte, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. In der Vergangenheit saß die "Me Too"-Interpretin schon bei "The Voice UK", "Australian Idol" und "The Four: Battle for Stardom" in der Jury.

Juror Luke und Moderator Ryan Seacrest (49) äußerten sich bereits dazu, ob die 30-Jährige in die Show passen könnte: "Meghan war immer eine Person, mit der man Spaß haben kann. […] Sie ist witzig, also warum nicht?", erklärte Luke dem Journalisten Denny Directo. Auch Ryan schien von der Idee begeistert zu sein: "Meghan ist ein Supertalent und hat einen tollen Humor." Die "All About That Bass"-Interpretin ist allerdings nicht die einzige potenzielle Anwärterin auf den Jurythron. Egal, wer das Rennen am Ende machen wird – Katy wünsche sich nur, dass ihr Nachfolger keine Scheu hat, seine Meinung zu äußern: "Ich möchte jemanden, der keine Angst hat, die Wahrheit auf eine anmutige Art und Weise zu sagen", verkündete die "Firework"-Sängerin gegenüber E! News.

Meghan Trainor, 2024 in Los Angeles

Katy Perry, Sängerin

