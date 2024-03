Es wird geheimnisvoll: "Die Verräter" bekommt zweite Staffel

Es wird wieder gerätselt, verraten und verbannt – Die Verräter – Vertraue Niemandem! wird fortgesetzt! Das bestätigt RTL nun gegenüber DWDL. Demnach soll in diesem Jahr eine weitere Staffel der mysteriösen Gameshow gedreht werden, in der Promis untereinander knobeln, wer ein falsches Spiel spielt. Für weitere Details zur Fortsetzung sei es aktuell noch zu früh, heißt es vom Sender. Insiderinformationen zufolge könnten sich die Fans jedoch sogar über gleich zwei Staffeln freuen! Bestätigt ist dieses Gerücht aber noch nicht.

"Die Verräter" sollen in der zweiten Jahreshälfte zurückkehren. Informationen zum Cast gibt es bisher noch nicht – im vergangenen Jahr hatte dieser für eine Menge Spannung gesorgt. Unter anderem rätselten Anna-Carina Woitschack (31), Pascal Hens (43) und Susan Sideropoulos (43) in einem Schloss in Südfrankreich. Unter ihnen waren gleich mehrere Verräter, die Tag für Tag einen Kandidaten "umbrachten" – oder gar einen Loyalen in ihre Reihen holten. Timothy Boldt (33) wurde in der Sendung sogar mit einer echten Trauerfeier beerdigt, nachdem die Verräter ihn "ermordet" hatten.

Die erste Staffel der Gameshow endete im Sommer mit einem Sieg des Bösen – denn Anna-Carina und ihr Verbündeter Vincent Gross (27) schafften es, im Finale den Gewinn von 46.500 Euro an sich zu reißen. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Schlagersängerin nach dem Ende der Show einige Details zu den Dreharbeiten und verriet: "Handys haben wir direkt zu Beginn abgeben müssen. Wir haben auch in diesem Schloss in Frankreich geschlafen. Jeder hatte sein Zimmer und es war untersagt, sich auf den Zimmern zu treffen!"

RTL / Stefan Gregorowius Timothy Boldt bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

RTL / Stefan Gregorowius Vincent Gross und Anna-Carina Woitschack, "Die Verräter"-Sieger

