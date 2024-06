Nach OP: Schwangere Clea-Lacy Juhn teilt freudiges Update

Clea-Lacy Juhn (33) hält ihre Community auf dem Laufenden. Die schwangere Influencerin liegt bereits seit Ende Mai im Krankenhaus. Der Grund: Die werdende Mama musste sich einem riskanten Eingriff unterziehen, da bei ihren ungeborenen Zwillingen das feto-fetale Transfusionssyndrom diagnostiziert wurde. Das hatte zur Folge, dass ein Entwicklungsunterschied zwischen ihren ungeborenen Babys entstanden ist – einer von beiden ist kleiner. Einer ihrer Instagram-Follower möchte nun von Clea-Lacy wissen, ob der kleinere Bauchzwerg mittlerweile an Gewicht zunehmen konnte. "Er konnte es noch nicht ganz aufholen. Es ist noch ein geringer Unterschied vorhanden", entgegnet sie freudig.

Einen Meilenstein konnten ihre ungeborenen Zwillinge schon erreichen: "Beide haben zugenommen und sind über 1.000 Gramm schwer. Ich habe so weinen müssen vor Freude." Vor allem für den Kleineren ist das ein gewaltiger Entwicklungssprung, denn der habe vor der OP nur rund 670 Gramm gewogen. Dass die Operation so gut angeschlagen hat, mache Clea-Lacy überglücklich: "Ich bin so froh und dankbar, dass der Laser geklappt hat und beide somit zugenommen haben."

Nicht nur die Schwangerschaftskomplikationen machten der einstigen Bachelor-Kandidatin zuletzt zu schaffen. Nur rund zwei Monate, nachdem sie die Schwangerschaft publik gemacht hatte, teilte sie schockierende News: Clea-Lacy und ihr Ehemann Hasim hatten sich nach nicht einmal einem Jahr Ehe getrennt. "Ja, ich bin gebrochen. Ihr habt bereits seit einiger Zeit gemerkt, dass es hier auf meinem Kanal nur noch mich und meine Babys gibt. Das nicht ohne Grund: Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein", ließ sie ihre Community im Netz damals wissen.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de