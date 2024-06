Nach Verschwinden: Video zeigt Amber Portwoods Verlobten!

Bereits seit einigen Tagen wird der Verlobte von Amber Portwood (34) vermisst. Nun gibt es aber neue Hinweise zu dem Verschwinden von Gary Wayt. Wie Just Jared berichtet, wurde der Polizei wohl mitgeteilt, dass sein Nummernschild auf dem Highway gesehen wurde. Zudem sei ein Video aufgenommen worden, das ihn im Bundesstaat Oklahoma beim Autofahren zeigt – viele Hundert Meilen entfernt von dem Ort in North Carolina, in dem er zuletzt mit Amber gesehen wurde. Des Weiteren bestätigte ein Mitarbeiter eines Geschäfts in Oklahoma, dass Gary dort war. Ob er etwas gekauft hat, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Wie die Polizei in einem Statement gegenüber The Sun erklärte, soll vor Garys Verschwinden ein Streit zwischen ihm und der Teen Mom-Bekanntheit ausgebrochen sein: "Amber gab an, dass sie und Gary eine Auseinandersetzung hatten, und Gary nahm seine Autoschlüssel und seine Brieftasche, ging zur Tür hinaus und fuhr in einem grauen 2009er Nissan Rogue davon." Seitdem fehle jede Spur des Amerikaners.

Kürzlich meldete sich die TV-Bekanntheit in einem YouTube-Video persönlich zu Wort und gab an, sich große Sorgen um ihren Partner zu machen: "Das ist eine große Sache. Niemand hat bis jetzt von ihm gehört oder ihn gefunden. Ich tue mein Bestes, nicht an das Schlimmste zu denken. Ich habe seit drei Tagen nichts gegessen und nur eine Stunde geschlafen. Seine Eltern sind sehr besorgt, alle sind sehr besorgt. Ich mache mir auch große Sorgen." Dass das Paar sich zuvor gestritten habe, bestritt Amber dabei aber vehement.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amber Portwood, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, "Teen Mom"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Gary wird sich bald melden? Ja, auf jeden Fall. Er scheint ja wohlauf zu sein! Nein, ich glaube, er will einfach seine Ruhe haben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de