Amber Portwood und Verlobter stritten, bevor er verschwand

Amber Portwood (34) meldete ihren Verlobten Gary Wayt vergangenen Dienstag als vermisst. Nun kommt heraus, dass die Teen Mom-Bekanntheit und ihr Zukünftiger kurz vor seinem Verschwinden einen Streit hatten. "Amber gab an, dass sie und Gary eine Auseinandersetzung hatten, und Gary nahm seine Autoschlüssel und seine Brieftasche, ging zur Tür hinaus und fuhr in einem grauen 2009er Nissan Rogue davon", heißt es in einem Statement der zuständigen Polizei gegenüber The Sun. Seitdem fehle jede Spur von dem US-Amerikaner. Zuvor behauptete eine Quelle gegenüber Us Weekly, es habe sich um eine "emotionale Unterhaltung" gehandelt. Das entsprach offenbar nicht ganz der Wahrheit, denn es sei laut den Beamten ein richtiger Streit gewesen. Worum die beiden sich uneinig waren, ist nicht bekannt.

Aktuell soll die Polizei noch auf der Suche nach Gary sein und die Bevölkerung bereits um Mithilfe gebeten haben. Derzeit scheint es keine Hinweise auf seinen Verbleib zu geben. Laut der Vermisstenanzeige, die Amber am Dienstag aufgab, wurde er zuletzt vergangenen Sonntag in seinem Hotel im US-Bundesstaat North Carolina gesehen. Amber und Gary sind dort aufgrund der Hochzeit ihres Bruders. Ursprünglich soll er aus Indianapolis stammen und sich in der Region nicht auskennen. Die 34-Jährige sei aktuell sehr besorgt und wünsche sich die Rückkehr ihres Partners.

Und dabei sind Amber und Gary praktisch frisch verlobt. Erst vor wenigen Wochen soll der TV-Star den Antrag von seinem Liebsten bekommen haben. Wie Us Weekly berichtete, schwebt die US-Amerikanerin derzeit auf Wolke sieben. Sogar der Ring ist angeblich etwas ganz Besonderes: Es soll sich um ein Familienerbstück handeln. Kennengelernt hatte das Paar sich mithilfe einer Dating-App. Auf die gemeinsame Zukunft bereiteten Amber und Gary sich auch schon intensiv vor. "Sie waren in einer Paartherapie und reden über alles. Sie sind sehr proaktiv in ihrer Beziehung und tun alles, um Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen", erklärte ein Insider.

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood im Juni 2021

Getty Images Amber Portwood bei den MTV Video Music Awards

