"Neues Abenteuer": Kim Virginia Hartung will auswandern!

Kim Virginia Hartung (29) reißt ihre Zelte in Deutschland ab! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Influencerin ein Video, in dem sie von ihren Auswanderungsplänen erzählt: "Heute werde ich mich offiziell von Deutschland verabschieden. In das Land, in das ich ziehen werde, habe ich keine Freunde, keine Kontakte, ich habe keine Wohnung, ich habe keinen Job [...] ich habe zwei Koffer und ein One-Way-Ticket." Wo genau es die Reality-TV-Bekanntheit hinzieht, lässt sie noch offen.

Kim hat zwei Gründe für ihre Auswanderung: Sie habe momentan keine Verpflichtungen wie Kinder, um die sie sich kümmern muss und keinen Job, weswegen sie an ihren Wohnort gebunden ist. "Ich habe alles hingeschmissen für meinen Traum, den ich jetzt wirklich verfolge", freut sich Kim in dem Clip. Sie wolle ein "neues Abenteuer" wagen und werde ihre Community selbstverständlich daran teilhaben lassen.

Offenbar befindet sich Kim momentan in einem echten Umbruch: Erst vor wenigen Wochen kündigte die Prominent getrennt-Bekanntheit ihren Job! "Leute, ich hab es gemacht. Ich habe mit der toxischsten Beziehung aller Zeiten Schluss gemacht. [...] Also kurz gesagt: Ich habe es gemacht. Ich habe gekündigt", erzählte sie in einem Clip auf ihrem Social-Media-Profil. Neben ihrer Teilnahme an den verschiedensten TV-Formaten hatte die Mannheimerin nämlich bis vor wenigen Wochen noch einen Bürojob.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Juni 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

