Alles hingeschmissen: Kim Virginia hat ihren Job gekündigt

Kim Virginia Hartung (29) gehört zu den Realitystars in Deutschland, die wohl am meisten polarisieren. Zuletzt sah man die Beauty in Formaten wie Dschungelcamp oder Prominent getrennt. Doch neben den Shows, in denen sie zu sehen war, hatte die Influencerin stets auch einen normalen Job. Nun postet Kim einen Beitrag auf Instagram, in dem sie preisgibt, nicht mehr angestellt zu sein: "Leute, ich hab es gemacht. Ich habe mit der toxischsten Beziehung aller Zeiten Schluss gemacht. [...] Also kurz gesagt: Ich habe es gemacht. Ich habe gekündigt."

Kim Virginia erzählt in dem Video, dass sie acht Jahre lang als Flugbegleiterin tätig war – und über viele Jahre lang auch als Office Managerin. Ihre Kündigung erklärt die Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin damit: "Warum ich hingeschmissen habe, ist ganz einfach. Für meine Träume! Ich möchte andere Dinge angehen." Auch wenn sie diese bisher noch nicht angegangen habe, habe die 29-Jährige große Pläne. "Planlos geht der Plan los", fügt die Ex-Flamme von Mike Heiter (32) hinzu.

Während einige Leute Kim Virginia vor allem für ihr starkes Mundwerk und ihre Attitüde feiern, gibt es viele, die von ihr so gar nicht begeistert sind. Erst zuletzt gab die Content-Creatorin ihrem Kollegen Max Bornmann bei "Prominent getrennt" eine Ohrfeige. Deshalb forderten viele Zuschauer ihr TV-Aus. Die ehemalige Flugbegleiterin sieht das jedoch locker. Im Promiflash-Interview äußerte sie: "Die Leute wollten mich schon canceln, als ich nur meine Vorstellung gegeben habe. Ich glaube auch, dass ich die Menschen triggere – mit meinem Aussehen, mit meiner Redensart und dass ich mir auch nichts gefallen lasse, und das ist auch schon so, ohne dass irgendwas passiert."

RTL Kim Virginia im Dschungelcamp 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

